El verano ya casi llegó: la temporada estival generará unos 102.740 contratos en Madrid, un 10% más que en 2025

La Comunidad de Madrid generará 102.740 contratos durante la campaña de verano de 2026, lo que supone un aumento del 10,3 % respecto al año anterior, y sitúa a la región como la tercera con mayor contratación, según las previsiones publicadas este miércoles por Randstad.

Andalucía liderará la creación de empleo con 142.480 contratos, seguida de Cataluña (121.325) y la propia Comunidad de Madrid (102.740). Estas tres regiones concentrarán cerca de la mitad de las contrataciones que se realizarán en todo el país, según Randstad.

No obstante, aunque Madrid presenta una evolución positiva, se trata de un porcentaje más moderado, con un aumento del 10 %, lo que la sitúa entre las comunidades con menor incremento, por delante de La Rioja (+9 %) y cerca de Comunidad Valenciana (+10,9 %).

Casi 800.000 contrataciones en España

En el conjunto de España, la campaña de verano generará 790.245 contrataciones, es decir, un 12,2 % más respecto al 2025, cuando se registraron 704.435 contratos.

El sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas durante la campaña de verano.

A nivel nacional, este sector generará 389.330 contratos, lo que representa cerca del 49,3 % del total, con un crecimiento del 24% respecto a 2025, seguido del sector del transporte y la logística, que generará 219.720 contratos (27,8 % del total).

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Los perfiles más demandados serán "profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse rápidamente al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa", ha detallado la empresa.