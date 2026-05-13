Los vecinos del Bernabéu recurrirán el archivo de la causa contra el Madrid por los conciertos: "Esto no ha terminado"

Es el final de una batalla, pero no de la lucha. La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar la causa abierta contra el Real Madrid por el ruido registrado durante la serie de 18 conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu en 2018.

La asociación vecinal que impulsó la demanda por un posible delito medioambiental respeta la postura de los magistrados, pero no la comparte. "Esto no ha terminado", ha asegurado su presidente, Enrique Martínez de Azagra, al anunciar la decisión de recurrir ante una instancia superior.

La Audiencia Provincial ha decretado el archivo de la causa abierta contra la sociedad gestora del estadio, Real Madrid Estadio S.L.U., y su gestor, José Ángel Sánchez, al entender que ninguno de los dos tenían el “dominio del hecho” sobre la emisión del ruido generado durante los espectáculos. La responsabilidad de cumplir los límites, señalan los magistrados, recae en realidad sobre las empresas promotoras de estos conciertos.

La asociación vecinal, no obstante, no está de acuerdo. Consideran que el Real Madrid, como propietario y gestor del recinto, no puede quedar al margen de lo ocurrido. Para Azagra, el club obtuvo “un beneficio económico por el alquiler del espacio” y que conocía “desde el inicio” el impacto acústico que estaban generando los eventos en el entorno del estadio.

En este sentido, recuerdan que, desde los primeros conciertos, se registraron cientos de denuncias vecinales por el elevado volumen del sonido y las molestias ocasionadas, hasta alcanzar las 500 quejas poco antes de que el asunto llegara a los tribunales y los eventos terminasen suspendiéndose. “Si no se cede el espacio, el problema no existiría”, resumen desde la asociación.

Una frase que alude directamente a la resolución judicial conocida este martes. En su escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Audiencia Provincial argumenta que el club y su responsable se limitaron a ceder el uso del estadio a cambio de un precio, pero “no promueven, organizan, desarrollan ni ejecutan cada evento musical” allí celebrado

“Sin dominio sobre la actividad musical no hay dominio sobre el volumen de sonido ni de emisión de ruido al ambiente”, argumenta la Sala. En consecuencia, revoca el auto anterior, estima los recursos de Real Madrid Estadio y Sánchez Periáñez , estima parcialmente el recurso de la Fiscalía y acuerda el “sobreseimiento libre” de ambos respecto del delito medioambiental investigado.