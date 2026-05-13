Tres parques singulares de Madrid dejarán de cerrar por meteorología adversa

A partir del próximo mes de junio, la capital contará con un protocolo diferenciado para la gestión de cierres por meteorología adversa en tres parques singulares de la ciudad: el Juan Carlos I, situado en Barajas, el Juan Pablo II, ubicado en Hortaleza, y el Lineal del Manzanares, que se extiende entre Usera y Puente de Vallecas.

Se trata, tal y como han avanzado desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que dirige Borja Carabante, de uno de los principales asuntos abordados en la reunión ordinaria de la Mesa del Árbol que se está celebrando este miércoles.

La medida, explican, responde a las características comunes de estos tres recintos, tanto por su configuración como por el tipo de arbolado, compuesto principalmente por ejemplares jóvenes. Con este nuevo modelo, estos parques dejarán de cerrar automáticamente bajo los mismos criterios que otros espacios verdes históricos de la capital.

Por su parte, el resto de parques singulares de la ciudad, El Capricho, Fuente del Berro, la Quinta de Torre Arias, la Quinta de los Molinos y la Rosaleda del Parque del Oeste, funcionarán con los mismos umbrales ampliados recién anunciados para el Retiro.

Aprobada la semana pasada, esta ampliación eleva en 5 km/h los umbrales de viento que activan las alertas. Así, la alerta naranja pasará a situarse entre 45 y 60 km/h, frente a los 40-55 km/h actuales; y la roja se activará a partir de 60 km/h, en lugar de por encima de 55 km/h.

Según el Ayuntamiento, la implantación de dos protocolos diferenciados permitirá que los parques permanezcan abiertos durante más días, especialmente en época estival, una demanda trasladada por los madrileños, sin que esto suponga "reducir la seguridad para los visitantes".