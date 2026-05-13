Estos son los cortes de tráfico por San Isidro 2026 en Madrid: horarios, recorridos y cómo llegar en transporte público

Madrid se prepara para acoger las fiestas más importantes de todo el año: San Isidro . Son varias las actividades culturales al aire libre previstas, en las que se espera reunir a unos 8.000 asistentes en los momentos de mayor afluencia, lo que conllevará a saturaciones del espacio público que afectarán a la movilidad peatonal y motorizada en torno al lugar.

Horario y ubicación

Las actividades principales se celebrarán en el Jardín de las Vistillas, en la confluencia de la Plaza de Gabriel Miró con la calle Beatriz Galindo, en el barrio de Palacio del distrito Centro. El horario de los eventos culturales es el siguiente:

Jueves 14 de mayo : de 19:00 a 23:00 horas.

: de 19:00 a 23:00 horas. Viernes 15 de mayo : de 10:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas.

: de 10:30 a 14:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas. Sábado 16 de mayo : de 12:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas.

: de 12:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Domingo 17 de mayo: de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

El domingo 17 de mayo entre las 16:00 y las 17:00 horas tendrá lugar un pasacalles que comenzará en la Puerta del Sol y continuará por las calles Arenal, Vergara, Requena, Plaza de Oriente, Bailén hasta el Jardín de las Vistillas.

Jardines de Las Vistillas. / Ayuntamiento de Madrid

Estos son los cortes de tráfico

En los horarios de la actividad prevista, desde las 11:00 hasta las 00:30 horas se encuentran previstas restricciones o cortes de tráfico en los siguientes emplazamientos: plaza de Gabriel Miró, San Buenaventura, Yeseros, Morería, Don Pedro (entre Bailén y la Plaza de Gabriel Miró) y Beatriz Galindo (desde su acceso por la calle Segovia).

El 17 de mayo con motivo del pasacalles, se registrará un corte de tráfico en la calle Bailén y el túnel entre las 16:00 y las 17:00 horas. También con motivo de la Procesión de San Isidro Labrador en el distrito Centro, el 15 de mayo de 2026 entre las 19:00 y las 21:00 horas se encuentran previstos cortes de tráfico en la calle Toledo, Plaza de Segovia Nueva, Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento, Mayor, Plaza de la Villa, Plaza de la Provincia e Imperial.

Los horarios de cortes de tráfico podrán verse alterados en función de las necesidades que determinen los mandos policiales a cargo del operativo, por lo que se recomienda a la ciudadanía que consideren los horarios como orientativos. Además, en el propio Jardín de las Vistillas se desplegará un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad que velará por satisfacer las necesidades en materia de movilidad y seguridad.

Cómo llegar

Para llegar al Jardín de las Vistillas los accesos peatonales al recinto se prevén en su mayoría a través de las siguientes calles: Morería y Bailén, Yeseros y Bailén, Don Pedro y Travesía de las Vistillas, Beatriz Galindo y Segovia, San Buenaventura.

Para las personas con movilidad reducida, el evento es accesible salvo la denominada 'Cuesta de los Ciegos', un tramo con múltiples escaleras. Se dispondrá de espacios reservados para las personas con movilidad reducida y sus acompañantes.

Acceso en transporte público

Existe una amplia oferta de transporte público para acceder al evento. La red de Metro ofrece múltiples conexiones en funcionamiento hasta las 1:30 horas. Las estaciones más cercanas al Jardín de las Vistillas son:

La Latina : línea 5 a ocho minutos a pie.

: línea 5 a ocho minutos a pie. Sol : líneas 1, 2 y 3 a catorce minutos a pie.

: líneas 1, 2 y 3 a catorce minutos a pie. Callao : líneas 2, 5 Ramal a Príncipe Pío a diez minutos a pie.

: líneas 2, 5 Ramal a Príncipe Pío a diez minutos a pie. Puerta de Toledo: línea 5 a quince minutos a pie.

También se puede acceder en autobús (EMT) a través de las líneas 002, 3, 17, 18, 23, 25, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 50, 60, 62, 65, 138, 158, C1, C2, C03, M3 y SE 832, además de la disponibilidad de varias líneas nocturnas N16, N18, N19, N26, NC1 y NC2. Algunas líneas podrán sufrir retenciones de tráfico y desvíos puntuales durante el desarrollo de los eventos. Es posible acceder mediante cercanías en la parada de Sol, por donde pasan las líneas C-3 y C-4, a catorce minutos a pie.

Recomendaciones de movilidad

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía que durante los días de fiesta utilizar el transporte público como primera opción para todos los desplazamientos al centro, por lo que se aconseja evitar la circulación en vehículo privado por el distrito Centro entre las 18:00 y las 23:30 horas durante los cuatro días de eventos.

Para desplazamientos de largo recorrido que no impliquen acceder al centro, usar la M-30 y la M-40 como alternativas perimetrales y el jueves 15 de mayo a partir de las 18:00 horas es el momento de mayor congestión previsto de toda la semana, con la procesión, los eventos en Plaza Mayor y los conciertos en Matadero y Vistillas coincidiendo en la misma franja horaria.