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Salen a la venta nuevas entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madring: cuántas son y cuándo se podrán comprar

Se habilitan plazas adicionales en gradas existentes y una nueva sección en plataforma elevada para el evento del 11 al 13 de septiembre

Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en Madrid.

Arco de salida que tendrá el Gran Premio de España de Fórmula 1, en Madrid. / Alberto Ortega - Europa Press

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MADRID

El Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madring, abrió una nueva fase de venta de entradas este miércoles, de más de 4.000 tickets, que incluyen una nueva sección en plataforma elevada (zona de pie con vistas directas al circuito), así como plazas adicionales en gradas ya existentes del circuito.

"La fuerte demanda registrada desde el inicio de la comercialización ha consolidado el Gran Premio de España como uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en España. Con esta nueva remesa, la organización ofrece una nueva oportunidad para que los aficionados aseguren su asistencia al evento, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madrid", destacó un comunicado del GP.

MadRing será el GP más caro para los aficionados de Europa

Obras en MadRing. / MadRing

Las nuevas localidades pueden adquirirse desde este miércoles a las 13.00 horas a través de los canales oficiales del Gran Premio, https://ticketsf1.madring.com/.

"Sólido ritmo de venta"

El GP de España explicó que esta nueva apertura de más de 4.000 entradas responde "al sólido ritmo de ventas y al interés sostenido por parte de la afición". Así, se abre una nueva sección en plataforma elevada (zona de pie con vistas directas al circuito), así como plazas adicionales en gradas ya existentes del circuito.

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En el mes de marzo, la organización y el Ayuntamiento de Madrid ya cifraron en más de 80.000 las entradas vendidas para el Gran Premio de España en la capital española, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en Madring.

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