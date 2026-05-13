El Real Madrid se agarra al éxito de ‘La Fábrica’ tras encadenar dos temporadas en blanco

El Real Madrid atraviesa el momento más convulso de la historia reciente del club. Al menos en lo que al primer equipo se refiere. A falta de grandes títulos en la sección referente del club blanco, la institución se apoya en los éxitos cosechados por La Fábrica. Corren buenos tiempos para la cantera del Real Madrid, que en poco más de dos semanas ha celebrado el triunfo del Juvenil A en la Youth League y el subcampeonato de la Premier League International Cup por parte del Real Madrid Castilla, un equipo que, a su vez, se encuentra en disposición de alcanzar un ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

El Castilla sueña con el ascenso

El equipo actualmente dirigido por Julián López de Lerma ha caído este mismo martes en la final del torneo de filiales organizado por la Premier League que congrega a las mejores canteras del mundo. Los castillistas obtuvieron el billete para disputar las eliminatorias tras finalizar segundos clasificados de su grupo. Dejaron en el camino al Manchester United, remontando un 2-0 en Old Trafford, y al Dinamo de Zagreb en las semifinales. Este martes, se citaba con el Borussia Dortmund en la gran final de High Wycombe. Los alemanes se impusieron por 0-1 al filial blanco, que centrará todos sus esfuerzos a partir de ahora en garantizar una plaza para los playoffs de ascenso a Segunda División.

El filial del Real Madrid ocupa la quinta plaza en el grupo 1 de Primera Federación con dos puntos de ventaja respecto a su perseguidor, el Barakaldo. Los madridistas ocupan la última plaza que da acceso a la post temporada a falta de dos jornadas aún por disputarse. El equipo de Julián López de Lerma podría finalizar incluso el campeonato nacional en la tercera posición. Tras un bache de resultados a causa del cambio de entrenador en el mes de enero, el equipo ha retomado el vuelo llegado el tramo final de la temporada y ansía conseguir un ascenso que devolvería al filial madridista a Segunda División desde la 2013/14.

El primer filial madridista arrancó la temporada bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, actual responsable del primer equipo. El técnico salmantino a través de su nuevo rol se ha mostrado como un entrenador que ha concedido oportunidades a muchos de sus pupilos en el inicio de temporada. Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Manuel Ángel o César Palacios han sido alguno de los nombres más habituales en las convocatorias de Arbeloa, siendo esta otra de las noticias a las que se puede agarrar el madridismo en la última temporada.

La segunda Youth League de la historia de La Fábrica

También será considerado como un año de éxitos para el tercer filial del conjunto blanco. El Juvenil A, con la participación de algunos militantes del Castilla, logró hace poco más de dos semanas alzarse con el título de la Youth League, que lo acredita como el mejor filial de Europa. El equipo dirigido por Álvaro López se impuso en la Final Four disputada en Lausana. Se impuso a PSG y Brujas desde la tanda de penaltis para sumar el segundo título a las vitrinas del equipo juvenil madridista.

El guardameta Javi Navarro fue protagonista durante la disputa de las semifinales y la final, tras consagrarse como héroe en las tandas disputadas en ambas rondas. Tras finalizar la primera fase en cuarta posición, el juvenil madridista dejó en el camino a Olympique de Marsella, Chelsea y Sporting Club de Portugal. Este equipo también se proclamó campeón del Grupo 5 de la División de Honor de Juvenil a falta de cuatro jornadas para la conclusión de la competición.

Cuidar la cantera no se ha convertido en un asunto menor teniendo en cuenta la nueva norma que prevé aprobar la FIFA en un futuro cercano. El Consejo de la máxima entidad futbolística del planeta iniciará un proceso de consulta para evaluar la posibilidad de obligar a todos los clubes a alinear siempre al menos a un jugador forjado en la cantera sub-20 o sub-21. Sería, sin lugar a duda, una modificación en el reglamento que cambiaría por completo la forma de confeccionar las plantillas que rige en la actualidad.

Segundo año consecutivo sin títulos

Y todo ello choca frontalmente con uno de los períodos menos exitosos del primer equipo desde la llegada de Florentino Pérez a la presidencia. En las dos últimas temporadas, tan solo figura la consecución de una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental, ambas bajo el mando de Carlo Ancelotti. La marcha del italiano dejó a Xabi Alonso al frente de un proyecto que prometía ser longevo en el tiempo. Nada más lejos de la realidad, la etapa del tolosarra llegó a su fin en el mes de enero tras caer ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026.

Álvaro Arbeloa, entrenador que arrancó la temporada al frente del ya mencionado Real Madrid Castilla, tomó las riendas de la primera plantilla. Pese a un período en el que el equipo recuperó su mejor cara y consiguió imponerse a Benfica y Manchester City en las eliminatorias de la Champions, las deficiencias de la plantilla volvieron a florecer para decir adiós a las dos competiciones en las aún se mantenía con opciones. Segundo año consecutivo sin grandes títulos para la entidad en fútbol, una cuestión que no sucedía desde la temporada 2009/10, precisamente coincidiendo con la segunda llegada de Florentino Pérez a la presidencia.

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Más allá de cuestiones meramente deportivas, la entidad se ha enfrentado varios episodios que han comprometido el proyecto. El primer altercado lo protagonizó Vinicius, aun con Xabi Alonso en el banquillo, tras ser sustituido en el clásico de la primera vuelta de LaLiga. Después, llegaron los diagnósticos erróneos en la rodilla de Kylian Mbappé. A esta lista se suma el tortazo de Rüdiger a Carreras. Y, por último, el doble encontronazo en Valdebebas entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni. Todos y cada uno de ellos se encuentran lejos de lo que se exige una institución como el Real Madrid, que, tal y como ha anunciado el propio Florentino Pérez durante este martes, vivirá una convocatoria electoral en las próximas semanas.