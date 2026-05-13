REAL MADRID
Rafa Nadal se desmarca de las elecciones presidenciales del Real Madrid
El extenista asegura que "no son ciertas" las informaciones que lo relacionaban con "posibles candidaturas" alternativas a la de Florentino Pérez
EFE
El extenista Rafa Nadal, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, se ha desmarcado este miércoles de cualquier tipo de candidatura para las elecciones a la presidencia del Real Madrid, tras la convocatoria presentada por el presidente de la entidad, Florentino Pérez.
A través de su perfil en la red social 'X', Nadal ha aclarado que no está en ninguna de las posibles candidaturas. "He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", ha escrito.
Los rumores en torno a su figura e influencia en el club blanco, van de la mano respecto a la posible candidatura del empresario Enrique Riquelme, actual presidente ejecutivo de Cox Energy, uno de los gigantes mundiales de las energías renovables.
La vinculación reside en el patrocinio de su empresa en el 'Team Rafa', el equipo de Nadal que compite en el 'UIM E1 World Championship' de barcos eléctricos.
Pese a que Riquelme aún no ha confirmado si finalmente se presentará contra Florentino Pérez en las urnas, varias informaciones apuntaban a una anexión de Nadal a su candidatura, por lo que el tenista balear, que en muchas ocasiones se ha dejado ver por el palco del Bernabéu con el actual dirigente blanco, no participará en el proceso electoral.
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