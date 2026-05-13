Ni precipitaciones ni tormentas en la capital: así espera la Aemet el tiempo este jueves en la Comunidad de Madrid

Tras varias jornadas consecutivas de tiempo adverso entre precipitaciones, tormentas y frío en la capital, la meteorología parece dar respiro a Madrid. O al menos así será durante la jornada de jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunidad de Madrid.

Precipitaciones en la Sierra

La Aemet espera que en la capital la jornada esté marcada por cielo despejado durante todo el día hasta las 18:00 horas, cuando se presentará algo de nubosidad. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 7, por lo que se recomienda protección social y evitar la exposición directa.

Probabilidad de precipitación de esta próxima semana en la capital. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra se prevén intervalos nubosos, con nubes bajas a primeras horas, que localmente podrán reducir la visibilidad. No se descartan precipitaciones débiles a primeras horas, así como algún chubasco por la tarde. El viento soplará moderado en cotas altas y flojo con algún intervalo moderado en el resto.

Temperaturas máximas en ligero ascenso

El organismo estatal espera que las temperaturas máximas sufran un ligero ascenso, mientras que las mínimas tenderán a descender ligeramente. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 20 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima.

Así oscilarán las temperaturas la próxima semana en la capital. / Aemet

En la sierra las temperaturas presentarán pocos cambios con algunas heladas débiles en cotas altas. En Guadarrama los grados variarán entre los 17 de temperatura máxima y los 7 de temperatura mínima, y en Somosierra, los grados fluctuarán entre los 12 de temperatura máxima y los 4 de temperatura mínima.

¿El fin de las precipitaciones?

Según el pronóstico de la Aemet, las lluvias todavía permanecerán en la capital, al menos, durante una jornada más. El próximo viernes 15 de mayo se espera que se produzcan tormentas en la capital. A partir de este día, el fin de semana y la próxima semana, el pronóstico es positivo: fin de las precipitaciones y temperaturas en notable ascenso.