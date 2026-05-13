El joven madrileño Pablito Tedeka desafía a Agustín Lara con un su 'Pedazo de guapa' y conquista San Isidro

A sus 23 años, el madrileño Pablito Tedeka se ha convertido en la banda sonora de este San Isidro gracias a su versión del chotis Madrid, de Agustín Lara, con una letra en la que el "chulapa mía" ahora es un "pedazo de guapa" y en la que bucea por las calles de su ciudad y sus "cosas", como la pérdida de los locales "de toda la vida" o que la gente no pueda vivir en el centro.

Si Almodóvar ha conseguido hacer de Madrid un escenario reconocible en toda su obra, Pablo Almendro, conocido como Pablito Tedeka, pretende lo mismo, pero desde la humildad que le imprime su juventud y su reciente llegada al mundo de la música.

Eso sí, las reproducciones del chotis que el Ayuntamiento de Madrid ha elegido para su campaña de San Isidro avalan su ambición musical, ya que suman casi medio millón en la cuenta de Spotify de este madrileño de Rivas Vaciamadrid.

"Me gusta mucho no sólo nombrar Madrid, sino hablar de las cosas importantes que pasan, y que menciono en algunas de mis canciones, como que se mantenga la cultura, los locales de toda la vida, que la gente pueda vivir en el centro y no se tenga que ir", ha contado a Efe en una entrevista a pocos metros del escenario de Las Vistillas donde actuará este jueves dentro de la programación musical de San Isidro.

Con ojos que fusionan el descaro de la juventud y la profundidad de quien lo tiene claro -y pese a querer preparar unas oposiciones para ser profesor de música-, este artista, con más de 20 temas en su haber, reconoce que la idea de llenar el Metropolitano le provoca una sonrisa. Hasta que ese momento llegue, tiene claro que con sus canciones quiere "unir juventud y gente mayor".

"Con Pedazo de guapa me di cuenta de que llegué a un público muy amplio, algo que siempre he admirado de artistas súper grandes como C. Tangana (...) unir a gente mayor y joven y, además, hablando de temas tan bonitos como los abuelos, la historia, el pasado; así que estoy muy orgulloso de eso", ha defendido.

Una llamada a beber limonada

El autor de otros temas como La Cibeles y mi abuela anima a jóvenes y no tan jóvenes, "gatos" y "gatas", y a cualquiera que viva en Madrid a acercarse a su música para disfrutar, porque un chotis -defiende- se puede bailar y cantar en la pradera de San Isidro igual que unas sevillanas en la Feria de Abril.

Consciente de que su Pedazo de guapa era una apuesta que podra ser arriesgada, y así se lo dijeron sus amigos, el amor por la cultura castiza transmitido por sus padres pudo más, y el resultado es que en este tema no hay rastro de reguetón, sino una melódica base de bolero que acompaña a su pedazo de guapa por Sol o la Plaza Mayor.

Y el mérito lo tienen sus padres: "Mis padres eran del centro y se tuvieron que ir afuera (Rivas Vaciamadrid) para tener una familia. Y al final es como una espinita clavada el no haber podido disfrutar más Madrid, el no haber podido vivir en una zona más céntrica", ha lamentado este artista que tiene entre sus deseos el de vivir en la ciudad, pero el precio de la vivienda se lo impide por ahora.

En cuanto a la parte musical, su pasado de "hater" del reguetón se ha difuminado porque ahora la música urbana le "encanta", por lo que aunque en este chotis no está, ni se la espera, en el resto de sus temas sí, pero a su manera.

"Valoro muchísimo la música de hoy en día, la música urbana (...) Mi padre siempre me dice que la música de hoy en día es no sé qué, pero al final tenemos otras cosas que ofrecer y yo creo en ella", ha subrayado Tedeka, nombre artístico que viene del recuerdo que conserva del CD (de esa marca) que sus padres le regalaron siendo niño, donde escuchó en bucle La camisa negra de Juanes.

Noticias relacionadas

Las Vistillas serán testigo de su buen hacer como músico profesional, su originalidad como compositor y lugar donde demostrará su ganas de conquistar escenarios madrileños, porque este él, aunque no sea gato (por aquello de nacer y vivir en Rivas Vaciamadrid), es más castizo que la limonada, bebida que anima a beber a todo el mundo mientras bailan encima, o no, de un ladrillo.