Metro de Madrid dedica un tren a la selección para apoyar a España en el Mundial 2026

La Comunidad de Madrid pondrá en circulación un tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de fútbol con motivo de la celebración del Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El convoy recorrerá la Línea 4 durante toda la competición.

El tren estará completamente vinilado en color rojo y contará con ilustraciones de algunos de los jugadores más representativos del combinado nacional. La iniciativa, diseñada por la Real Federación Española de Fútbol, pretende acercar el ambiente mundialista a los usuarios del suburbano y reforzar el apoyo institucional a la Selección en una de las principales citas deportivas internacionales.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado este martes el convoy junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el director técnico, Aitor Karanka. Durante el acto, se ha destacado el papel de Metro como espacio de encuentro para miles de aficionados durante el campeonato.

La actuación facilitará, además, la conexión con la Plaza de Colón, donde está prevista la instalación de una Fan Zone para seguir los partidos de la Selección y del resto del torneo. De este modo, la red metropolitana se suma a la celebración del Mundial con una acción visual vinculada al deporte, la movilidad y la promoción del equipo nacional.

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La colaboración entre la Comunidad de Madrid y la RFEF se enmarca en otras iniciativas recientes de apoyo a los combinados nacionales, como la campaña desarrollada en la estación de Plaza de España con motivo de la participación de la Selección Española Femenina en la Eurocopa 2025.