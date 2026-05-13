Interrumpida la Línea 5 de Metro entre Pueblo Nuevo y Suanzes por una "incidencia" en las instalaciones

Metro de Madrid ha restablecido la circulación en la línea 5 después de que el servicio quedara interrumpido este miércoles entre las estaciones de Pueblo Nuevo y Suanzes, en ambos sentidos, por una incidencia en las instalaciones.

La compañía había informado inicialmente de la suspensión del servicio en ese tramo y había estimado un tiempo de solución de "más de 30 minutos". "Circulación interrumpida en L5 entre las estaciones de Pueblo Nuevo y Suanzes, en ambos sentidos, por incidencia en las instalaciones", comunicó Metro de Madrid en sus redes sociales.

Antes del anuncio oficial de la incidencia, varios usuarios denunciaron esperas prolongadas, falta de información y desalojos de trenes. Una viajera aseguró que los pasajeros habían sido obligados a abandonar el convoy: "Ya nos desalojaron del tren. ¿Habrá servicio? ¿Habrá más trenes? ¿Llegaré a casa?". Otros usuarios apuntaron que la afección podía extenderse más allá del tramo comunicado inicialmente. "También está suspendido hasta la estación El Carmen", señaló uno de ellos.

Metro de Madrid respondió a las quejas indicando que sus equipos seguían trabajando para recuperar el servicio. “Seguimos trabajando para normalizar el servicio cuanto antes”, contestó la compañía a varios viajeros afectados. En otros mensajes, pidió disculpas por las molestias y confirmó que la incidencia estaba provocando mayores intervalos en la línea.

La situación quedó normalizada minutos después. Metro anunció que “la circulación ya se ha restablecido y los intervalos se están recuperando”.

La incidencia se produjo en una franja de alta actividad en la red y generó quejas de usuarios en estaciones como Canillejas, Ciudad Lineal o Alonso Martínez, donde algunos viajeros aseguraban llevar entre 10 y 30 minutos detenidos o sin información clara sobre la duración de la avería.

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Con la última actualización, Metro de Madrid da por recuperado el servicio en la línea 5, aunque advierte de que los intervalos entre trenes se irán normalizando progresivamente tras el corte.