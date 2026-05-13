El Gobierno de Ayuso justifica su regreso de México tres días después de cancelar el final del viaje: "Estaba tratando de volver después del boicot"

Continúa la polémica en torno al viaje de Isabel Díaz Ayuso a México que la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió dar por concluido antes del final inicialmente previsto entre acusaciones de boicot a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Entre los reproches e interrogantes que desde la oposición madrileña y el Gobierno central se vienen haciendo estos días, uno es por qué tardó tres días en volver desde que en la tarde el viernes, hora española, la Comunidad de Madrid anunció el final anticipado del viaje y su llegada a Madrid, el lunes.

"Tratar de volver después del boicot por parte del Gobierno mexicano alentado por el Gobierno de nuestro país y por la izquierda y la ultraizquierda de nuestra región", ha contestado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, preguntado sobre qué había hecho Ayuso en México durante ese intervalo.

García Martín ha insistido en las acusaciones de boicot lanzadas desde el Gobierno regional desde el pasado viernes y mantenidas ayer por la propia presidenta madrileña en tres entrevistas mantenidas a lo largo del día.

En una de esas entrevistas afirmó Ayuso disponer de pruebas de que el Gobierno mexicano había presionado al Grupo Xcaret, propietario del 'resort' donde se celebraron los Premios Platino, para impedir su acceso. Inquirido al respecto, el portavoz del Gobierno madrileño ha señalado que "están a ojos de todos". "Desde el minuto uno, desde que pisó la presidenta ese país todos vimos los escarches que pudo llegar a tener, creo que no hay que contar mucho más, porque lo hemos visto todos".

Es el mismo argumento con que ha justificado los reproches de ayer de la presidenta madrileña, que aseguraba que los gobiernos mexicano y español habían puesto en peligro a sus acompañantes y a ella misma y que el Gobierno español la había abandonado. El Ejecutivo señaló ayer que desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se informó del viaje pero no de los actos que mantendría allí ni se solicitó seguridad.

"La embajada lo conocía y la embajada podía, por supuesto, haber puesto esos medios y esa seguridad, porque la presidenta de la Comunidad de Madrid iba como representante del Estado y, por tanto, estaba en México en un viaje institucional y un viaje de cooperación", ha defendido García Martín.

En cuanto al coste del viaje, García Martín ha reprochado a la oposición estar "jugando al despiste". Todos los gastos públicos en los que se ha incurrido, ha asegurado, serán contabilizados, fiscalizados y publicados en el portal de transparencia. "Como todo el mundo sabe, también cuando se produce un viaje de estas características, hay una serie de gastos abonados por la propia administración, en este caso la Comunidad de Madrid y otros son abonados por el promotor de los eventos a los que puedes acudir, puede ser una feria o unos premios como era parte de este recorrido. Esto entra dentro de la normalidad".

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No ha confirmado el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local si la Comunidad mantendrá los patrocinios de 300.000 euros para su participación en la Feria de San Marcos y de 450.000 euros a los Premios Platino, dos de las citas con las que se justificó el viaje. "La propia presidenta dijo desde México que para no perjudicar a los Premios Platino decidió no acudir a la gala", ha señalado. "Sobre la política de patrocinios, cuando se elabore el presupuesto para el año ya estableceremos dónde se van a destinar los recursos de patrocinios para cada una de las acciones en el ámbito de la cultura o en el ámbito del turismo".