Fuenlabrada reúne a Nacho Duato y Poliana Lima en una nueva edición de su festival de artes en movimiento

Fuenlabrada da el pistoletazo de salida a una de sus citas culturales más ambiciosas: el festival Fuenlabrada en Danza. Bajo el lema "Festival de artes en movimiento", la ciudad se convierte hasta el 31 de mayo en el punto de encuentro de referencia para los amantes del baile en todas sus disciplinas, desde el flamenco más profundo hasta la vanguardia contemporánea y el ballet clásico.

El Teatro Tomás y Valiente será el centro neurálgico de una programación que, en palabras de la concejala de Cultura, Cristina Mora, busca ser "un escenario abierto para compartir el trabajo de profesionales consolidados y jóvenes talentos con el público".

El plato fuerte del festival llegará el sábado 30 de mayo. La compañía de Nacho Duato ofrecerá una oportunidad única para volver a disfrutar de piezas icónicas como ‘Duende’ o ‘Cantus’. Estas obras, fundamentales en la trayectoria del coreógrafo durante sus 20 años al frente de la Compañía Nacional de Danza, representan la excelencia técnica y la sensibilidad que le han dado fama mundial.

Nacho Duato, director Compañía de Danza Nacho Duato, en el hotel ME en Barcelona. / Irene Vilà Capafons / EPC

La innovación tiene nombre propio en esta edición: Poliana Lima. La coreógrafa presentará el viernes 29 de mayo a las 20:00 h su obra The Common Ground. A través de seis bailarines, Lima profundiza en conceptos como la diversidad, la comunidad y lo mítico.

Además de su faceta creativa, el festival apuesta por la participación ciudadana. El jueves 28, de 11:00 a 13:00 h, Poliana Lima impartirá el taller gratuito Los cuerpos de una pieza, dirigido a mayores de 16 años que quieran explorar el movimiento de la mano de una de las figuras más relevantes de la danza actual.

Flamenco, danza española y la huella de María Lejárraga

El festival arranca este viernes 15 de mayo con ‘Colores’, una propuesta de Nerea Carrasco y Daniel Caballero que utiliza el flamenco como vehículo para un viaje sensorial y emocional. El sábado 16 será el turno del Ballet Español de la Comunidad de Madrid con ‘Viaje al Amor Brujo’. Este espectáculo cobra especial relevancia al recuperar el libreto original de la intelectual María de la O Lejárraga, acompañado por la música de Dani de Morón inspirada en Manuel de Falla.

Planes familiares: rock en La Pollina y danza para bebés

El domingo 17 de mayo el ocio se traslada al aire libre con la Fiesta Familiar de La Pollina. De 11:00 a 20:30 h, este espacio verde ofrecerá castillos hinchables, talleres y la presencia de Fuenli, que recibirá a los niños en su casa. La música será la gran protagonista con el espectáculo Maquinando Sonrisas (14:00 h) y el esperado concierto Rock en familia: Descubriendo a Fito y Fitipaldis (19:30 h).

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La danza también llegará a los más pequeños en el teatro con Un cisne sin lago (domingo 17), una pieza sensorial para niños de 0 a 5 años. El calendario infantil se completa el domingo 24 con ‘Carmencita y el Lobo’ de CaraBdanza y el cierre del festival el domingo 31 con el realismo mágico de ‘tÁ’, de la compañía Miriñaque.