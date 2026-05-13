Florentino Pérez señala a los “Negreira Boys”, rompe con el Barça porque “ha pagado a los árbitros” y responde a Enrique Riquelme: “No conozco a ese señor”

Florentino Pérez ha reaparecido en escena pública, en una entrevista en La Sexta con Pedrerol en la que responde a todas las preguntas que afectan al madridismo. Lo primero de lo que ha querido hablar es de sus discrepancias con algunos medios, dejando claro que "ha habido críticas de los medios que no se corresponden con la realidad". Ante la pregunta de como cree que se percibió su actitud durante su comparecencia para convocar nuevas elecciones matiza que "solo ha recibido mensajes de felicitación".

Los bulos, el mayor enemigo de Florentino

"Me duelen los bulos" ha dicho el presidente, esas noticias y rumores malintencionados por parte de lo que el llama "los malos" que buscan el "desprestigio a una institución económica". De esta manera vuelve a cargar contra las informaciones erróneas sobre su estado de salud o su edad que afectan de manera negativa a las dos instituciones que dirige. Florentino considera que no es algo espontáneo sino toda "una campaña orquestada por algunos periodistas" que hace realmente difícil la convivencia con los socios en un "ambiente de hostilidad".

No solo ha vuelto a desmentir las "fake news" sobre su posible dimisión sino que se reafirma en liderar el proyecto del futuro del Real Madrid. Si el martes decía que para arrebatarle la presidencia tendrían que "sacarle a tiros" hoy ha vuelto a insistir en que desea seguir presidiendo el club más grande del mundo: "¿Pero como me voy a ir?" Además se muestra ambicioso con el futuro más inmediato del club, anhelando recuperar su hegemonía en el contintente dejando claro que tiene "ganas de ganar alguna copa de Europa más". La Champions vuelve a obsesionar al madridismo.

Por eso anuncia que se convocarán elecciones de nuevo para que se presente quien lo desee y cumpla los requisitos para ello: "Si hay gente que se quiere presentar yo les doy ahora la oportunidad de que se presenten, que digan quienes son y a que se dedican". Es la gran obsesión del presidente poner cara a su adversario, un Enrique Riquelme sobre el que asegura: "No conozco a ese señor". Por ello quiere que se disipen los rumores de posibles candidaturas en la sombra y anima a sus posibles adversarios a que salgan a la luz, dado que el mismo se presenta "con la misma ilusión que en el 2000".

El Bernabéu como verdugo

El Madrid se mide en casa a un Oviedo ya descendido y podría someterse al escarnio público de sus aficionados. A pesar de ello Florentino asegura que no le preocupan los pitos: "¿Cree que a estas alturas de la película?... si me han dicho de todo". Pero incide en el malestar con la actual situación de la grada y de los socios: "Yo este ambiente no lo quiero, por eso quiero que se presenten los candidatos que quieran". Se dirige en todo momento a sus votantes, los socios, los que "son los dueños de verdad", a lo que ruega que "no piten a los jugadores", porque peleas internas en un vestuario ha habido siempre. El problema trasciende "cuando es público" pero asegura que son coscientes del origen de las filtraciones.

Críticas por comentarios machistas

Una de las cosas que más se le reprocha sobre su rueda de prensa son los comentarios a dos compañeras. Sobre ello asegura que son palabras "sacadas de contexto". Por ello recalca que lo "que quería decir es que esa periodista no era periodista deportiva". De esta forma se desliga de comentarios y acusaciones sobre conductas discriminatorias incidiendo en que se está "sacando todo de madre”.

Su enfrentamiento con el Barça

El martes volvió a cargar contra el FC Barcelona acerca del caso Negreira, asombrado del poco impacto mediático que había supuesto "el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol". Ante la respuesta del club de la ciudad condal amenazando con una demanda, Florentino ni se inmuta: “Harían muy bien. Si ellos creen que nos tienen que demandar... Yo no me había enterado del Caso Negreira hasta hace tres años. El primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid. Entonces me di cuenta de que el Barcelona había pagado durante más de dos décadas”

Noticias relacionadas

El Real Madrid está personado como acusación particular ante el escándalo de corrupción en el que está envuelto el club blaugrana. Tiene en su poder un documento de 500 páginas en el que recopila todos los datos y pruebas ante un caso que cada vez parece dejar más claro, a ojos del presidente algún tipo de responsabilidad por parte de la directiva culé y del que fuera vicepresidente y número 2 de los árbitros. "Blanco y en botella" resume Florentino, por ello asegura que van a "presentar ante la UEFA informes de los últimos 20 años con toda la información de lo que ha pasado". Porque "el mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el mundo, es una corrupción sistémica como dice el juez instructor".