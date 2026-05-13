Educadoras infantiles esperan con "expectación" la reunión de este jueves con el Ayuntamiento de Madrid: "Estamos agotadas, pero no derrotadas"

Educadoras infantiles esperan con "expectación" la reunión de mañana jueves con el Área de Políticas Sociales y Familia del Ayuntamiento de Madrid, tras la mediación de la ex teniente de alcalde, Marta Higueras, aunque han reconocido que en anteriores encuentros "estaban bastante cerrados".

"No tenemos mayor esperanza que ir y escuchar", ha reconocido a EFE la portavoz de la Plataforma de Escuelas Infantiles madrileñas (PLEI), Rosa Marín, quien se ha mostrado "expectante" ante la reunión de mañana jueves con el consistorio, a la que no espera que acuda el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La 'marea amarilla' ha protagonizado este miércoles una jornada más de concentración en la Puerta del Sol en la que las educadoras infantiles han formado los números 0-3 al mismo tiempo que han cantado: "Cero, tres, no llego a fin de mes".

"Agotadas, no derrotadas"

"Estamos agotadas, pero no derrotadas", ha admitido la educadora infantil Sheila Navarro, trabajadora de una escuela de gestión indirecta, no obstante ha advertido de que "a paciencia no nos gana nadie y más trabajando en lo que trabajamos".

Las educadoras, en huelga indefinida desde el 7 de abril, comienzan a ver "la luz al final del túnel" en la mesas de trabajo con el Ministerio de Educación, aunque con el Ayuntamiento de Madrid "se está poniendo un poco de esquina", ha manifestado la educadora infantil Beatriz.

Las reivindicaciones de las educadoras han recibido el apoyo de representantes políticos como el secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha acudido a la concentración de este jueves.

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A pesar de los días de huelga y las manifestaciones que ya acumula el colectivo, la 'marea amarilla' ha hecho sonar con fuerza en la céntrica Puerta del Sol sus pitidos, sirenas y cánticos en los que han reclamado "que se vayan" a los responsables políticos.