“¡Mamá, ayúdame!”: detenido un hombre que estafaba a personas mayores con falsas urgencias hospitalarias

La llamada entraba con número oculto. Al otro lado, un supuesto médico hablaba con urgencia, con tono grave y sin dar margen a pensar. Decía que el hijo de la víctima había sufrido un accidente, que estaba en una mesa de operaciones y que hacía falta dinero de inmediato para implantarle unos costosos tornillos o clavos de oro. Si no pagaba, advertía, podían amputarle un miembro o, incluso, podía llegar a morir.

Este era el guion de una estafa diseñada para golpear donde más duele: el miedo de una madre o un padre mayor a perder a un hijo. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de 13 delitos de estafa cometidos contra personas de edad avanzada en Madrid, Torrejón de Ardoz, Alicante y Murcia. Las víctimas, según la investigación, eran personas vulnerables, muchas de ellas solas en sus domicilios, con edades comprendidas entre los 85 y más de 100 años.

El método era tan simple como cruel. Durante la llamada, el falso médico intercalaba audios en los que se escuchaba a un hombre llorando y pidiendo auxilio, haciéndose pasar por el hijo de la víctima. En algunos casos, ese supuesto hijo llegaba a amenazar con suicidarse si su madre no atendía las exigencias del estafador. Todo estaba cuidadosamente pensado para quebrar la resistencia emocional de la víctima y empujarla a actuar sin comprobar nada.

Policía Nacional

Una vez consumado el engaño, tocaba la entrega. Las víctimas debían reunir todo el dinero y las joyas de oro que tuvieran en casa, meterlo en bolsas de plástico y lanzarlo por la ventana. Abajo, supuestamente, esperaba un miembro del equipo médico que lo llevaría al hospital. Según la Policía, algunas víctimas sufrieron ataques de ansiedad y cuadros cardíacos graves cuando consiguieron hablar con sus familiares y comprendieron que todo había sido una trampa.

La investigación arrancó a principios de año tras la denuncia de una mujer que había recibido una de estas llamadas. A partir de ahí, los agentes detectaron que la modalidad se estaba extendiendo por distintos puntos del país y activaron un equipo operativo específico.

La detención llegó después de que los investigadores localizaran al sospechoso tras un contacto con una mujer mayor, a la que interceptaroncuando se dirigía a un hospital de Toledo. El hombre huyó en patinete eléctrico, pero fue finalmente arrestado en su domicilio el 29 de abril. Allí los agentes intervinieron joyas, teléfonos móviles, documentación relacionada con los hechos, prendas de ropa presuntamente utilizadas y un coche de alta gama.

Los 13 hechos esclarecidos se reparten entre los distritos madrileños de Carabanchel, Fuencarral-El Pardo y Usera-Villaverde, además de Torrejón de Ardoz, Alicante y Murcia. La investigación sigue abierta ante la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas en cualquier punto del país. La policía recomienda desconfiar de llamadas con número oculto, no facilitar datos personales, mantener la calma ante supuestas urgencias y contactar directamente con el familiar afectado o con una persona de confianza.