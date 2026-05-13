El delegado del Gobierno acusa al alcalde de Pinto de liderar "hostigamientos" a los menores inmigrantes

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado al alcalde de Pinto, Salomón Aguado (PP), de alentar "hostigamientos a los menores inmigrantes vulnerables" que están residiendo actualmente en una casa de acogida de la localidad y le ha advertido con consecuencias judiciales.

Así lo ha señalado el delegado del Gobierno tras mantener un encuentro en Pinto con los responsables del proyecto Nuevo Hogar Betania, entidad que gestiona varios centros residenciales para personas en situación de exclusión social, entre ellos, uno que atiende a menores extranjeros no acompañados en Pinto.

Lo hace después de que el Ayuntamiento de Pinto haya advertido nuevamente de que cerrará esta casa de acogida de menores extranjeros no acompañados abierta hace unas semanas en la localidad "si no cumple la normativa municipal", para lo cual ha dado un nuevo plazo a los gestores para que remitan toda la documentación al respecto.

Tras este ultimátum, el delegado del Gobierno ha querido mostrar su apoyo a la entidad que gestiona esta casa de acogida y ha denunciado "las consecuencias que sobre estos menores vulnerables está teniendo la actitud del Ayuntamiento de Pinto, amparada por la dirección regional del PP".

"Creo que la escalada racista debe parar, porque tiene consecuencias muy directas sobre los menores. Ese hostigamiento que realizan en las redes, en las calles, incluso liderado por un alcalde, como es el alcalde de Pinto, es absolutamente inaceptable y más cuando tiene como víctimas a menores de extrema vulnerabilidad", ha añadido.

También ha avanzado que se han denunciado ante la Fiscalía "las distintas actuaciones que se han realizado contra estos menores" y "también aquellos que han propagado la información de la casa donde están los menores", en referencia a algunos medios de comunicación que habrían desvelado la ubicación del centro de acogida.

"Se ha trasladado a la Fiscalía de odio este tipo de actuaciones para que siga su curso, si así lo estima la Justicia, porque creemos que frente al racismo, y más cuando este afecta a las personas con mayor situación de vulnerabilidad, no hay que dar ni media tregua, no la vamos a dar", ha zanjado.

Por último, ha vuelto a exigir a la Comunidad de Madrid que "ejerza su responsabilidad y tutela" sobre estos menores "en condiciones" y que "no contribuya, alimente ni ampare a quienes hacen estos hostigamientos".

Desde el Ayuntamiento de Pinto ya manifestaron el 7 de abril pasado su malestar por la "decisión unilateral" del Gobierno de España de financiar una casa de acogida de menores extranjeros no acompañados en la localidad "gestionada por una entidad privada" y "sin recibir ninguna comunicación previa al respecto".

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Por ello, el Consistorio ha requerido formalmente a la entidad privada que ha habilitado este centro "la documentación que acredite el uso de un chalet en el municipio como centro de acogida de menores extranjeros no acompañados", después de que un primer análisis haya concluido que "no es compatible con la normativa municipal".