Cuentos, coreografías y dinosaurios: estas son todas las actividades para disfrutar con niños durante San Isidro 2026

Ya se viven en Madrid las fiestas en honor a su santo patrón, San Isidro. Del 7 al 17 de mayo, las calles de la capital se llenan de ambiente con múltiples eventos entre conciertos, gigantes y cabezudos, bailes y actividades de ocio de todas las edades, en especial, hay algunas dedicadas a los más pequeños.

Miércoles, 13 de mayo: cuentos y coreografías

Los más pequeños podrán disfrutar durante la tarde de miércoles de Los cuentos de la tribu a las 18:00 horas, donde serán los propios indios quienes viajarán hasta la Pradera de San Isidro para contar a los niños una trepidante aventura en la que se vieron envueltos para recuperar el tótem de la lluvia. Allí, los participantes tendrás que convertirse en indios y acompañar a los narradores en un viaje hasta el poblado de los Rostros Arrugados.

Tan solo un poco más tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar Zumo-Dance, el evento perfecto tras una jornada de cuentos. El ambiente se llenará de ritmo y música gracias a bailarines y animadores que propondrán coreografías al ritmo de las canciones más exitosas del momento. Así se propone una jornada de miércoles diferente en la que disfrutar con la familia.

Cartel de San Isidro 2026 / Turismo Madrid

Jueves, 14 de mayo: dinosaurios y baile flamenco

Esto no queda aquí, sino que jueves continúan las actividades en el Parque de San Isidro. Es el turno de La isla de los dinosaurios, en el que un aventurero contará la aventura más épica que ha vivido: un viaje a una isla llena de dinosaurios. Los asistentes podrán tomarse fotos con los protagonistas y con las propias crías de dinosaurios que tomarán el parque durante la actividad a las 18:00 horas.

Tras conocer en primera persona a las criaturas del pasado, a las 19:00 horas es momento de poner ritmo al día. Bailando canciones es un espectáculo de danza de la mano de la compañía Azalea, que trata de llevar el arte clásico español y flamenco al público infantil, con temas sencillos para que bailen al compás de las palmas.

Viernes, 15 de mayo: viajes de emociones

El gran día llega el 15 de mayo y la jornada arranca a las 12:00 horas con Mi fiesta castiza, un espectáculo en el que Pepe el maño irá a visitar a su amiga que es madrileña y le ha invitado a disfrutar de las fiestas con ella. Pepe es muy despistado y un poco torpe y habrá que ir a ver si consigue disfrutar de San Isidro.

Por la tarde a las 17:00 horas es el turno de Viva San Isidro, actividad en la que se cuenta cómo Peter, un niño inglés, que llega a Madrid para pasar unos días con su amiga Carmen y a las 18:00 horas con Viva el verano dos hermanos narrarán cómo dos hermanos planean el destino de vacaciones de este año y entre juegos, bailes y muchas risas harán vivir un viaje de emociones por todos los paraísos posibles. Todo ello en el parque de San Isidro.

Sábado, 16 de mayo: espectáculos circenses

A las 12:00 horas tendrá lugar el cuentacuentos Las aventuras del Circo de los Sueños, donde los cuentos se mezclarán con magia y un espectáculo circense en una sesión muy participativa para niños y papás, que tendrán que ayudar a los narradores en el desarrollo de los cuentos, cantar canciones con ellos y bailar al ritmo de la música.

Continuará a las 17:00 horas con Los valores de la vida con dos personajes fantásticos que darán una lección sobre valorar lo realmente importante y a las 18:00 horas El circo de la nada, las hermanas Nada transmitirán su arte y pasión por el circo.

Las hermanas Nadia Nada y Todia Nada alegrarán la tarde de sábado. / San Isidro 2026

Domingo, 17 de mayo: broche de oro

La última jornada de las fiestas estará protagonizada por la Federación de grupos tradicionales madrileños, quienes alegrarán la mañana con actuaciones, actividades y juegos castizos destinados a los más jóvenes de la familia en el Jardín de las Vistillas. Y a las 12:00 horas en el parque de San Isidro Zumikids en la Granja darán un show musical lleno de energía en el que todos bailarán y disfrutar en familia. Así se celebrará y cerrará la gran fiesta, para los más pequeños.