SANIDAD
CSIF exige un plan de choque urgente ante la "ola de violencia" en los hospitales de Madrid
El sindicato plantea a la Consejería de Sanidad cinco ejes estratégicos que incluyen asistencia jurídica inmediata, formación específica y un régimen sancionador más severo para los agresores
El sindicato CSIF ha exigido a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha inmediata de un plan de choque integral. Esta reclamación surge como respuesta al preocupante repunte de violencia física y verbal que sufren los trabajadores del Servicio Madrileño de Salud en su jornada laboral.
La propuesta sindical se fundamenta en la prevención activa mediante mapas de riesgo actualizados y formación periódica. CSIF considera vital que el personal participe en simulacros de respuesta para saber cómo actuar ante situaciones de tensión extrema en los centros de salud.
Refuerzo y protección del personal
Para garantizar la seguridad, se solicita un aumento de los recursos humanos y materiales en todos los niveles asistenciales. En el ámbito legal, el sindicato apuesta por una protección integral que incluya asistencia jurídica y psicológica inmediata para las víctimas de estos ataques.
Una de las demandas más destacadas es que cualquier agresión sea tramitada, a todos los efectos, como un accidente de trabajo. Además, se insiste en la necesidad de un régimen sancionador que sea específico, homogéneo y contundente contra los agresores para evitar la impunidad.
El plan también contempla el impulso de campañas de sensibilización bajo el lema de Tolerancia Cero. Estas acciones deberían difundirse tanto en los propios centros sanitarios como en los medios de comunicación para concienciar a la ciudadanía sobre el respeto a los profesionales.
La postura de la Consejería
Desde la Consejería de Sanidad han respondido calificando la seguridad de los profesionales como un asunto capital para el Gobierno regional. Han subrayado que el Sermas ya cuenta con protocolos activos desde hace años para combatir este fenómeno de forma constante.
La administración regional destaca herramientas como el botón antipánico y la coordinación directa con las fuerzas policiales. También han recordado que la formación y el asesoramiento son pilares que ya están integrados en la normativa vigente del servicio de salud.
El seguimiento de estas medidas se realizará en la Comisión Central de Salud Laboral el próximo día 19. En este encuentro se analizarán los datos de agresiones del año 2025, que muestran un incremento especialmente notable de la violencia verbal en el ámbito de la Atención Primaria.
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