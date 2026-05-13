Un coro de 1.000 voces cantará al Papa León XIV en el Bernabéu: así puedes apuntarte

La visita del Papa León XIV a Madrid está cada vez más cerca y lo cierto es que ya hay miles de preparativos en marcha. Entre ellos, la Iglesia de Madrid ha abierto la inscripción para participar en el Coro Familiar Iglesia de Madrid, la gran agrupación que cantará durante el encuentro diocesano con el pontífice en el Estadio Santiago Bernabéu.

La cita tendrá lugar el lunes 8 de junio, dentro del viaje del Papa León XIV a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio de 2026. El encuentro en el Bernabéu comenzará aproximadamente dos horas antes de la llegada del Santo Padre al estadio, prevista a las 19:00 horas según la agenda difundida por la Archidiócesis de Madrid.

La cita tendrá lugar el lunes 8 de junio, dentro del viaje del Papa León XIV a España, previsto entre el 6 y el 12 de junio de 2026 / EFE

1.000 cantantes, 300 niños, 70 músicos y 100 bailarines

El Coro Familiar Iglesia de Madrid estará formado por 1.000 cantantes, de los cuales 300 serán niños, acompañados por 70 músicos y 100 bailarines. La organización mantiene abierto el formulario de inscripción para quienes quieran formar parte de esta experiencia musical y espiritual.

La dirección musical correrá a cargo del sacerdote diocesano Toño Casado, párroco de Nuestra Señora del Pilar y autor de una amplia obra en el ámbito musical y artístico. Su papel será clave en la preparación de un repertorio pensado para acompañar la oración, la celebración y el encuentro de toda la diócesis.

El Coro Familiar Iglesia de Madrid estará formado por 1.000 cantantes, de los cuales 300 serán niños, acompañados por 70 músicos y 100 bailarines / CON EL PAPA

El himno 'Alza la mirada', uno de los momentos más esperados

Uno de los instantes centrales del acto será la interpretación de 'Alza la mirada', el himno creado para la visita del Papa León XIV. La pieza será cantada por todas las voces del Coro Familiar Iglesia de Madrid y aspira a convertirse en uno de los momentos más simbólicos del encuentro en el Bernabéu.

El repertorio combinará composiciones de autores clásicos y contemporáneos. Según la información difundida por la organización, sonarán obras vinculadas a nombres como Beethoven, Kiko Argüello, Hakuna, Francisco Palazón, Juan Antonio Espinosa, Luispo, el padre Ozores, Agustín Lara, Toño Casado o Diego Torres.

Artistas invitados en el encuentro del Papa en el Bernabéu

El acto contará también con la participación de varios artistas invitados, entre ellos, David Bustamante, Daniel Diges y Diana Navarro, que actuarán durante el encuentro de la Iglesia de Madrid con el Papa León XIV. A ellos se sumarán músicos y referentes de la música católica como Luis Alfredo, Chito Morales y Maite López, además de la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines.

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El acto contará con la participación de varios artistas invitados, entre ellos, David Bustamante / EUROPA PRESS

Así puedes inscribirte en el Coro Familiar Iglesia de Madrid

Quienes quieran participar en el Coro Familiar Iglesia de Madrid pueden apuntarse a través de este formulario. El encuentro reunirá música, oración y celebración en uno de los escenarios más reconocibles de la capital. Y, para quienes se inscriban, supondrá la oportunidad de cantar ante el Papa en un acto llamado a ser uno de los grandes momentos de su visita a España.