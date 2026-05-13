ECONOMÍA
La Comunidad de Madrid lidera la constitución de empresas en España hasta abril y reúne el 30% de la inversión
La región suma 10.898 nuevas sociedades hasta abril, mientras la creación de empresas en el conjunto del país crece un 23%
La Comunidad de Madrid lideró la constitución de empresas en España en los cuatro primeros meses de 2026, con 10.898 nuevas sociedades, el 22% del total nacional, según el Estudio sobre Demografía empresarial de Informa D&B.
La comunidad también encabezó la inversión destinada a la puesta en marcha de nuevas sociedades. Entre enero y abril, Madrid reunió 762 millones de euros, el 30% del capital invertido en España. El avance acumulado en la región fue de 416 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior.
Solo en abril, Madrid registró 2.612 constituciones, por delante de Cataluña, con 2.286, y Andalucía, con 1.886. En capital invertido, la comunidad impulsó el crecimiento mensual con un aumento de más de 245 millones de euros.
La creación de empresas crece un 23% en España
En el conjunto del país, entre enero y abril de 2026 se constituyeron 50.110 empresas, lo que supone un incremento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Las 11.884 sociedades creadas en abril superaron en un 9% las registradas en el mismo mes de 2025, aunque se redujeron un 18% frente a marzo.
El capital invertido para poner en marcha estas empresas alcanzó en abril los 776 millones de euros, un 28% más que en marzo y un 82% por encima del dato de abril de 2025. Es la cifra mensual más elevada desde enero de 2024. En el acumulado de los cuatro primeros meses, la inversión rozó los 2.564 millones de euros, con un aumento del 37% interanual.
Para Nathalie Gianese, directora de Estudios de nforma D&B: "Las constituciones mantienen un comportamiento claramente positivo en el primer cuatrimestre, con 50.110 nuevas sociedades, un 23% más que hace un año".
Cataluña y Andalucía, por detrás de Madrid
Tras Madrid, las comunidades con más constituciones en lo que va de año fueron Cataluña, con 9.830 empresas, el 20% del total, y Andalucía, con 8.343, el 17%.
El crecimiento fue generalizado. Los mayores aumentos acumulados se registraron en Cataluña, con 2.253 sociedades más; Madrid, con 1.786 más; y Andalucía, con 1.682 más. Las únicas autonomías con descensos en el acumulado fueron Canarias (-98), Ceuta (-10) y Melilla (-10).
En abril, las constituciones aumentaron en la mayoría de comunidades, con Cataluña (+256), Comunidad Valenciana (+208) y Andalucía (+175) a la cabeza. Canarias anotó el mayor retroceso mensual, con 71 sociedades menos.
Construcción e inmobiliarias
Por sectores, las nuevas empresas se localizaron principalmente en Construcción y actividades inmobiliarias, con 12.714 constituciones, el 25% del total. Le siguieron Servicios empresariales, con 7.803, y Comercio, con 7.802. Estos tres sectores reunieron más de la mitad de las sociedades creadas en España en los cuatro primeros meses del año.
En términos absolutos, Construcción y actividades inmobiliarias lideró los aumentos, con 2.541 empresas más, por delante de Servicios empresariales, que sumó 1.456, y Comercio, con 1.093 más. Energía fue el único sector con descenso acumulado, con 173 menos.
En abril, una de cada cuatro creaciones se localizó en Construcción y actividades inmobiliarias, con 3.094 sociedades, por delante de Comercio, con 1.832, y Servicios empresariales, con 1.777.
Las mujeres ocupan el 23% de los cargos
Las compañías registradas en abril supusieron el nombramiento de 14.497 administradores, con órganos de gobierno reducidos y predominio del régimen de administrador único. Las mujeres ocuparon el 23% de los cargos creados.
En los sectores de alta tecnología, en abril se constituyeron 234 empresas, el 2% del total mensual, con un descenso del 61% respecto al año anterior. El capital invertido en estas actividades fue de 2,5 millones de euros, el 0,33% del total del mes y un 63% menos en tasa interanual.
En lo que va de año, la alta tecnología suma 977 constituciones, un 53% menos que en el mismo periodo de 2025, mientras la inversión cae un 75%, hasta algo menos de 9 millones de euros.
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