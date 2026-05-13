CONSEJO DE GOBIERNO
La Comunidad de Madrid destinará más de 40 millones para 20 escuelas infantiles públicas con 2.794 plazas
Esta inversión coincide con la huelga indefinida de las escuelas infantiles de la región, cuyas trabajadoras reclaman mejoras salariales y de condiciones
EP
La Comunidad de Madrid destinará más de 40 millones de euros para garantizar el funcionamiento de 20 escuelas infantiles públicas con un total de 2.794 plazas del primer ciclo de Educación Infantil, ubicadas en los municipios de Alcorcón, Parla, Getafe, Rivas Vaciamadrid, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Leganés, Valdemoro, Fuenlabrada y Madrid capital.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la licitación de los contratos para la gestión indirecta de estos centros públicos, ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.
El objetivo es ofrecer la mejor atención educativa a las familias que escolarizan a sus hijos en esta etapa no obligatoria y favorecer, además, la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad de oportunidades
Estos contratos incorporan el incremento del 9% de los módulos aprobado el pasado mes de marzo, una medida que beneficiará a más de 200 escuelas infantiles de gestión indirecta de la red pública regional.
El anuncio llega coincidiendo con la huelga indefinida de la escuelas infantiles de la región, que comenzó el pasado 7 de abril. Las trabajadoras llevan ya seis semanas movilizándose con el fin de obtener una reunión con la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo. Entre sus reivindicaciones, piden una mejora de salarios, así como una bajada de ratios y pareja educativa en los centros.
Incremento en la financiación
Desde que Isabel Díaz Ayuso accedió a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la financiación destinada a este fin se ha incrementado un 57% y la escolarización en la misma es gratuita en todos los centros públicos desde hace siete años.
Concretamente, el contrato incluye a las escuelas públicas de Los Abetos, El Limonero y El Naranjo en Parla; Casiopea, Santa Madre Maravillas y Cancionero en Getafe; El Arlequín en Rivas Vaciamadrid; Campanilla en Arroyomolinos; Caracol Col Col en Ciempozuelos; La Comba en Leganés; El Roble en Valdemoro; La Mimosa en Fuenlabrada; y La Princesa en Alcorcón.
Por su parte, en la ciudad de Madrid se procederá a la contratación de la gestión de las EEII Carricoche, El Espinillo, El Pozo del Tío Raimundo, Rocío Jurado, El Tren de la Fresa, Arce y Trébol.
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