La Comunidad de Madrid declara Bien de Interés Cultural Inmaterial Velintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre

Tras comprarla, en abril del año pasado, por 3,19 millones de euros, la Comunidad de Madrid ha procedido a declarar Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Inmaterial Velintonia, la que fue durante más de 50 años residencia del poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre. El Consejo de Gobierno aprueba en su reunión de hoy otorgar esta forma de protección al hogar del escritor, en el distrito de Chamberí de la capital, cerca ya de Ciudad Universitaria.

Con ello, se reconoce el valor histórico, simbólico y cultural de un lugar en el que no solo vivió gran parte de su vida y escribió buena parte de su obra el autor de Historia del corazón sino que sirvió de punto de encuentro por el que pasaron los poetas más destacados de la Generación del 27 y de movimientos posteriores. Aleixandre, delicado de salud, salía poco de casa, por lo que solía recibir allí antes de la Guerra Civil a compañeros como Federico García Lorca, Pablo Neruda, Miguel Hernández o Concha Méndez, y después, a poetas jóvenes que acudían a visitarle, de Carlos Bousoño a Pere Gimferrer.

"Velintonia y su memoria han sido fundamentales para el desarrollo de la poesía contemporánea, más allá de los límites físicos del inmueble, por su espíritu de creación y bienvenida a las nuevas generaciones de escritores trasmitiendo el legado y simbolismo de la lírica española", señalan en el Gobierno regional.

Fachada de Velintonia, vista desde el patio de la casa. / COMUNIDAD DE MADRID

La declaración como BIC Inmaterial avanza en la protección de Velintonia. El Gobierno madrileño ya había declarado el inmueble en que se encuentra, en el número 3 de la antigua calle Wellingtonia, rebautizada en 1977 con el nombre del poeta, a pesar suyo, tras la concesión del Nobel, Bien de Interés Patrimonial en 2022, antes de su compra. Asimismo, está declarado Bien de Interés Cultural el archivo de Vicente Aleixandre.

Tras la muerte, en 1986 de Conchita, hermana del poeta, dos años después que él, la casa quedó deshabitada y sufrió un progresivo deterioro. La Comunidad de Madrid la adquirió tras varios intentos, en abril de 2025, después de que un juez dictaminara su subasta por el desacuerdo para su venta entre sus herederos.

Noticias relacionadas

El propósito, tras acometer las necesarias obras de rehabilitación, es establecer allí una Casa de la Poesía que acoja una programación de charlas, congresos y exposiciones para difundir la obra de la Generación del 27 pero también fomentar la nueva creación literaria. El pasado verano se organizaron ya algunas jornadas de visita al inmueble. Entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manifestó el deseo del Gobierno regional de que la Casa de la Poesía pudiese estar abierta a lo largo de 2027, año del fin de la legislatura y del centenario de la Generación del 27, de la que Aleixandre fue miembro destacado.