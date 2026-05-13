Comprar casa en Madrid exige ahorrar 20 años solo para la entrada

Comprar una vivienda en Madrid exige a un madrileño un esfuerzo de ahorro muy superior al de la media española. Según un análisis de pisos.com, un comprador necesitaría ahorrar durante 20 años para reunir la entrada y los gastos iniciales de un piso tipo de 90 metros cuadrados en la capital.

El estudio calcula que el precio medio de la vivienda en Madrid se sitúa en 4.568 euros por metro cuadrado, lo que eleva el coste de una vivienda de 90 metros a 411.082 euros. Para poder acceder a la compra, el comprador debe aportar habitualmente un 20% del valor del inmueble como entrada, además de alrededor de un 10% adicional para cubrir los gastos asociados a la operación.

En total, el esfuerzo previo necesario supera los 123.000 euros. Tomando como referencia el salario medio nacional utilizado en el estudio, equivalente a 30.372 euros brutos anuales, y destinando el 20% al ahorro, harían falta dos décadas para alcanzar esa cantidad.

La situación de Madrid contrasta con la media nacional, donde el plazo necesario para reunir la entrada de una vivienda se sitúa en 11 años. Según pisos.com, esta diferencia refleja la fuerte brecha territorial en el acceso a la compra.

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“En estos mercados el problema ya no es si uno puede pagar la hipoteca, sino si alguna vez podrá reunir la entrada”, ha señalado Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.