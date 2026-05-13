El calendario escolar lo confirma: estos son los colegios de Madrid que tendrán puente por San Isidro

El inicio de semana empieza de otra forma si un puente se sitúa al final de ella. Y es que el próximo 15 de mayo, parte de los madrileños por fin disfrutarán de un día extra de vacaciones que podrán emplear en salir a la calle y amenizar su día con la espectacular programación de San Isidro.

Pero no es un secreto: los que más disfrutarán de esta jornada serán los niños, pues podrán 'saltarse' un día de cole y ampliar el fin de semana hasta el lunes siguiente.

En principio, el 15 de mayo (San Isidro) es festivo local en Madrid, consolidando un puente escolar y laboral de tres días en 2026. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado advierte que este, al no tratarse de uno nacional, es cada ayuntamiento el que decide qué días incluir dentro de su calendario local.

Esto se traduce en que habrá ciudades madrileñas donde San Isidro sea completamente laborable y ni trabajadores ni niños podrán descansar durante la jornada. A continuación, te detallamos qué municipios sí podrán hacer puente y cuáles deberán continuar con su rutina habitual.

El 15 de mayo no es festivo en todos los municipios de Madrid / ARCHIVO

¿Por qué a los madrileños se les llama chulapas y chulapos?

Inicialmente, se llamaba chulapos y chulapas a aquellos ciudadanos que habitaban en el barrio de Lavapiés y otros cercanos. Las chulapas eran las típicas planchadoras de las Cavas, modistas, fruteras, floristas, cigarreras y lavanderas, de carácter enérgico y alegre. Por otro lado, los chulapos tenían un toque de golfería, que en ocasiones rondaba el mundo de la delincuencia.

Con el tiempo, los términos se convirtieron en formas genéricas de aludir al madrileño castizo. Chulapo se usaba para referirse a los hombres que vestían de forma elegante en los barrios más populares de Madrid. Estos iban ataviados con una prenda llamada chulapa, un traje típico que consiste en una chaqueta corta de terciopelo o paño, una camisa blanca, un chaleco, pantalones ajustados y una gorra plana. En la actualidad, ese mismo traje se usa en los festejos de San Isidro, fiesta por excelencia de la Comunidad de Madrid celebrada durante el 15 de mayo.

Se llamaba chulapos y chulapas a aquellos ciudadanos que habitaban en el barrio de Lavapiés y otros cercanos / EFE

¿En qué municipios será fiesta en San Isidro?

De acuerdo a la resolución oficial del BOCM de fiestas locales de 2026, los municipios de Madrid que tendrán como día festivo el próximo viernes 15 de mayo serán:

Aljalvir.

Alcobendas.

Belmonte del Tajo.

Brunete.

Bustarviejo.

Cenicientos.

Colmenarejo.

Corpa.

Coslada.

El Álamo.

El Boalo.

El Molar.

Galapagar.

Garganta de los Montes.

Guadalix de la Sierra.

Horcajo de la Sierra-Aoslos.

Los Santos de la Humosa.

Madrid.

Miraflores de la Sierra.

Morata de Tajuña.

Móstoles.

Navalcarnero.

Perales de Tajuña.

Pinto.

Pozuelo del Rey.

Puebla de la Sierra.

Quijorna.

Rivas-Vaciamadrid.

Santa María de la Alameda.

Sevilla la Nueva.

Santorcaz.

Tielmes.

Torrejón de Velasco.

Torremocha de Jarama.

Valdeolmos-Alarpardo.

Valdepielagos.

Valverde de Alcalá.

Venturada.

Villaconejos.

Villanueva de la Cañada.

Villar del Olmo.

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Por su parte, localidades como Alcalá de Henares o Getafe, han preferido solicitar fechas vinculadas a sus fiestas patronales como el 6 de agosto, día grande de las Fiestas Patronales de los Santos Niños Justo y Pastor en Alcalá de Henares, o el 25 de mayo, fiesta local en honor a la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe.