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ACCIDENTE

Un camionero queda atrapado durante dos horas tras volcar en la M-407 a la altura de Leganés

El conductor ha sido trasladado al hospital aparentemente sin lesiones graves tras ser liberado por los bomberos en una operación "muy laboriosa"

Vuelca un camión en la M-407 y el conductor queda atrapado en la cabina

Vuelca un camión en la M-407 y el conductor queda atrapado en la cabina

112 Comunidad de Madrid

Paula Correa

Madrid

Un camión de gran tonelaje ha volcado este miércoles en la M-407, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Leganés, en un accidente de tráfico que ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia durante cerca de dos horas.

El vehículo, que transportaba cartón, ha quedado volcado lateralmente sobre la mediana de la carretera. Como consecuencia del siniestro, el conductor, un joven, ha quedado atrapado mecánicamente en el interior de la cabina, lo que ha dificultado notablemente las labores de rescate.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han llevado a cabo una excarcelación especialmente laboriosa debido a la posición en la que había quedado el camión y al atrapamiento del conductor. Los trabajos para liberarlo se han prolongado durante aproximadamente dos horas.

Durante toda la intervención, el joven ha permanecido atendido y estabilizado por sanitarios del SUMMA 112, que han supervisado su estado mientras los bomberos avanzaban en las maniobras de rescate.

Una vez liberado, el conductor ha sido evacuado al hospital como potencialmente grave para una valoración más completa, aunque, según las primeras informaciones, aparentemente no presentaba lesiones de gravedad.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente y de la regulación del tráfico en la zona, afectada por el vuelco del camión y por el despliegue de los servicios de emergencia.

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