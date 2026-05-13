ACCIDENTE
Un camionero queda atrapado durante dos horas tras volcar en la M-407 a la altura de Leganés
El conductor ha sido trasladado al hospital aparentemente sin lesiones graves tras ser liberado por los bomberos en una operación "muy laboriosa"
Un camión de gran tonelaje ha volcado este miércoles en la M-407, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Leganés, en un accidente de tráfico que ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia durante cerca de dos horas.
El vehículo, que transportaba cartón, ha quedado volcado lateralmente sobre la mediana de la carretera. Como consecuencia del siniestro, el conductor, un joven, ha quedado atrapado mecánicamente en el interior de la cabina, lo que ha dificultado notablemente las labores de rescate.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han llevado a cabo una excarcelación especialmente laboriosa debido a la posición en la que había quedado el camión y al atrapamiento del conductor. Los trabajos para liberarlo se han prolongado durante aproximadamente dos horas.
Durante toda la intervención, el joven ha permanecido atendido y estabilizado por sanitarios del SUMMA 112, que han supervisado su estado mientras los bomberos avanzaban en las maniobras de rescate.
Una vez liberado, el conductor ha sido evacuado al hospital como potencialmente grave para una valoración más completa, aunque, según las primeras informaciones, aparentemente no presentaba lesiones de gravedad.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente y de la regulación del tráfico en la zona, afectada por el vuelco del camión y por el despliegue de los servicios de emergencia.
- David, el madrileño que pilota aviones con 20 años: 'Siempre supe que mi futuro estaba dentro de una cabina
- Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
- ¿Dónde es festivo el 15 de mayo? Estos son los pueblos madrileños que también celebran la fiesta de San Isidro
- Dentro del imperio de los Eloy, la familia madrileña que factura 34 millones y vende fruta a las estrellas Michelin
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'La lealtad es el camino más corto entre dos corazones
- Adiós a Mercería y Droguería David (Móstoles) después de más de 60 años desde su apertura
- Dónde vive Florentino Pérez: así es la vivienda privada del presidente del Real Madrid, a solo cinco minutos del Santiago Bernabéu
- El papa León XIV hará parada en Carabanchel en su viaje a España: visitará un centro para personas sin hogar