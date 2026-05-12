Brote de hantavirus, en directo | La segunda PCR confirma el positivo de un paciente español: presenta febrícula y dificultades respiratorias

El grupo de pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus están fuera del barco y ya han llegado al Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde completarán su aislamiento hasta mitad de junio. Los 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) han sido los primeros en desembarcar, en una operación que según la ministra de Sanidad ha funcionado "con toda normalidad" y entre ellos hay un positivo. Uno de ellos ha dado positivo por el virus y presenta ciertos síntomas.

Siga en directo todo lo que ocurra con el brote de hantavirus.

Sanidad aclara que el numero de positivos por hantavirus en el crucero son diez El Ministerio de Sanidad ha aclarado que el numero de casos positivos asociados al brote en el barco MV Hondius son diez, y no once, ya que el resultado de las pruebas a un ciudadano estadounidense ha sido confirmado como negativo. Fuentes de Sanidad han aclarado este extremo, ya que en un principio se pensó que eran once los positivos. Según le han transmitido a Sanidad las autoridades estadounidenses, el ciudadano de aquel país cuyo primer resultado de las pruebas en Cabo Verde no fue concluyente y que después fue negativo, ha resultado de nuevo negativo.

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios en el crucero MV Hondius El presidente de Canarias ha acusado al Gobierno de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, a pesar de que lo sabía "desde el minuto uno". Fernando Clavijo, en el pleno del Parlamento autonómico, ha señalado que su Ejecutivo había pedido que se hicieran pruebas PCR en el barco antes de su llegada a Canarias y ahora descubre "por qué no lo querían hacer, porque sabían que había contagiados". "Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno", ha manifestado el presidente.

La segunda PCR confirma el contagio por hantavirus del paciente español que ya presenta febrícula y dificultades respiratorias El Ministerio de Sanidad ha confirmado el resultado positivo en hantavirus en la segunda PCR a uno de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius que fue aislado ayer en una unidad de alto nivel del Hospital Gómez Ulla de Madrid, mientras los otros 13 han vuelto a dar resultado negativo en la segunda prueba. El paciente presenta febrícula y síntomas respiratorios, "aunque en el momento actual se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Sánchez evita polemizar con Clavijo ante sus críticas por la crisis del hantavirus Pedro Sánchez ha evitado polemizar públicamente con el presidente de Canarias por sus críticas al Ejecutivo ante la crisis del hantavirus, y ha puesto el acento en el ejemplo de solidaridad que considera que ha dado la población de esa comunidad. Al ser preguntado por las críticas a ese operativo por parte de Fernando Clavijo (quien se oponía a que el barco fondeara o atracara en Canarias y argumentó la posibilidad de que llegaran a puerto ratones que propagaran el hantavirus) y si considera una deslealtad esa actitud, el presidente del Gobierno ha dicho que no iba a entrar en ningún tipo de polémica institucional.

Sánchez defiende su "manual de crisis" en la gestión del hantavirus y el aval de la OMS frente a la oposición de Clavijo Con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y reiterando en varias ocasiones el agradecimiento de personalidades como el Papa León XIV por la gestión de la emergencia por hantavirus, Pedro Sánchez ha evitado entrar al choque institucional con el presidente de canarias, Fernando Clavijo. Las autoridades canarias se han opuesto durante todo el proceso al fondeo del crucero afectado por hantavirus para la evacuación y posterior repatriación de sus pasajeros. Sin entrar a sus razones ni argumentos, el jefe del Ejecutivo ha defendido en una comparecencia conjunta en La Moncloa con el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, que ha actuado siguiendo su "manual de gestión de crisis" y garantizando la seguridad tanto de los pasajeros como la salud global. Como así ha respaldo el propio Adhanom, que ha calificado el operativo de "un éxito". [Lea aquí toda la información]

Tedros Adhanom: "Pueden aparecer más casos en los próximos días" El director general de la OMS afirma que la situación en torno al brote "no ha cambiado mucho en la ultimas semanas gracias a la colaboracion de muchos gobiernos", pero "la situación puede cambiar". Teniendo en cuenta el periodo de incubación del virus, de 42 días, se pueden conocer más casos en las próximas semanas, asegura Adhanom. Ya se han localizado a todos los pasajeros que dejaron el barco antes de que este llegara a su destino final. Uno de ellos, en la isla de Tristán de Acuña.

La OMS eleva a 11 los casos de contagio, 9 de ellos conformidos Tedros Adhanom ha elevado a 11 los casos de contagio, entre ellos los tres fallecidos, todos circunscritos al barco. Ha admitido que en los próximos días pueden aparecer nuevos positivos y que todos los casos están bajo supervisión estricta. "Hacer la cuarentena en el barco habría sido inhumano", ha afirmado Tedros Adhanom, quien ha reiterado que el riesgo para la población canaria "ha sido bajo". "La situación epidemiológica sigue siendo bajo".

Tedros Adhanom agradece al Gobierno el dispositivo y asegura que la operación "ha sido un éxito" Tedros Adhanom, director general de la OMS, agradece al Gobierno el dispositivo que ha permitido la evacuación del pasaje del Hondius. El director general de la OMS explica que la situación del 'Hondius' excedía la capacidad de respuesta de Cabo Verde. "Quiero dar las gracias al presidente Pedro Sánchez por responder al deber moral de socorrer a los pasajeros del barco". "Necesitamos amabilidad y compasión". "La operación ha sido un éxito".

Pedro Sánchez afirma que evacuar al pasaje era "una responsabilidad legal" y una "obligación moral" El presidente del Gobierno afirma en rueda de prensa que evacuar al pasaje y la tripulación del crucero del hantavirus ha sido "una responsabilidad legal" y una "obligación moral". "Hemos querido demostrar que España es un país comprometido", ha afirmado Sánchez, quien ha asegurado que el operativo ha sido un éxito.