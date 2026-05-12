Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuso en MéxicoDirecto HantavirusCuarentena hantavirusPiloto avionesAmpliación del MetroRosquillas de San IsidroFrutas EloyFestivo 15 de mayoOrtega y GassetGatos Retiro
instagramlinkedin

En Directo

BROTE EN ALTA MAR

Brote de hantavirus, en directo | La segunda PCR confirma el positivo de un paciente español: presenta febrícula y dificultades respiratorias

El foco de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que partió de Argentina con destino a Cabo Verde, ha provocado tres muertes y más de una decena de contagios

Así ha sido el desembarco de los últimos pasajeros del ‘MV Hondius’ afectado por hantavirus

Así ha sido el desembarco de los últimos pasajeros del ‘MV Hondius’ afectado por hantavirus

Lucía Feijoo Viera

EPE

EPE

Madrid

El grupo de pasajeros españoles evacuados del crucero MV Hondius afectado por el hantavirus están fuera del barco y ya han llegado al Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde completarán su aislamiento hasta mitad de junio. Los 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación) han sido los primeros en desembarcar, en una operación que según la ministra de Sanidad ha funcionado "con toda normalidad" y entre ellos hay un positivo. Uno de ellos ha dado positivo por el virus y presenta ciertos síntomas.

Siga en directo todo lo que ocurra con el brote de hantavirus.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ex aequo al guardia civil Jean Paul Bidias-Ndoe y a Loreto Gutiérrez Hurtado, ejemplos de superación y liderazgo
  2. Mercedes, el ángel de la guarda de los 200 gatos del Retiro: 'Hemos logrado reducir su población un 50% y algunos rozan los 20 años
  3. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'La lealtad es el camino más corto entre dos corazones
  4. Dentro del imperio de los Eloy, la familia madrileña que factura 34 millones y vende fruta a las estrellas Michelin
  5. María Zambrano, filósofa de la 'Escuela de Madrid' ya afirmaba en 1977: 'El corazón es centro, porque es lo único de nuestro ser que da sonido
  6. ¿Dónde es festivo el 15 de mayo? Estos son los pueblos madrileños que también celebran la fiesta de San Isidro
  7. Fernando Tejero revela cómo Dani Martín le sacó de una pensión para invitarle a vivir con sus padres: 'Me sentí como un hijo más, son mi segunda familia
  8. Carabanchel calienta motores para su media maratón: Este es su recorrido

Rafa Jódar despacha a Tien en Roma por la vía rápida

Rafa Jódar despacha a Tien en Roma por la vía rápida

Muere un motorista de 52 años tras chocar de frente con un coche en Boadilla del Monte

Muere un motorista de 52 años tras chocar de frente con un coche en Boadilla del Monte

Corpus de Toledo 2026: fechas y cómo comprar las sillas para la procesión

Corpus de Toledo 2026: fechas y cómo comprar las sillas para la procesión

El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprueben una oposición pero lleven años en la Administración sin plaza

El Supremo avala hacer fijos a los interinos que aprueben una oposición pero lleven años en la Administración sin plaza

Ni La Moraleja, ni El Viso, aquí vivía José Mourinho en Madrid: por 20.000 euros al mes, rodeado de lujos y con la música como protagonista

Ni La Moraleja, ni El Viso, aquí vivía José Mourinho en Madrid: por 20.000 euros al mes, rodeado de lujos y con la música como protagonista

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros