VIAJE DE LA PRESIDENTA MADRILEÑA
Sheinbaum responde a Ayuso: "No creo que piense muy mal de México si pasó sus vacaciones aquí"
La presidenta mexicana ironiza sobre la cancelación del viaje de Ayuso y sugiere que aprovechó para pasar "tres días de vacaciones" en la Riviera Maya
EFE
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ironizó este martes con la abrupta cancelación de la parte final viaje oficial de la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que "dicen" que la mandataria "se pasó tres días de vacaciones en el sureste" del país.
"(Ayuso) suspendió su gira y dicen, no me consta, que se pasó tres días de vacaciones en el sureste (en la Riviera Maya). Entonces no creo que piense muy mal del país si pasó sus vacaciones aquí", indicó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.
La declaración de la presidenta mexicana se produce después de que Ayuso decidiera cancelar su gira por el país norteamericano y no acudir a los Premios Platino, que se celebraron la Riviera Maya mexicana, entre acusaciones de "boicot" al Gobierno encabezado por Sheinbaum.
En su regreso a España, la líder regional cargó contra la jefa de Estado de México y la acusó de haberla puesto "en peligro" a ella y a su equipo durante su estancia en el país, donde encabezó un polémico homenaje al conquistador Hernán Cortés que fue duramente criticado por el oficialismo y la propia Sheinbaum.
Ayuso calificó a México como un país "profundamente violento y peligroso", al tiempo que criticó el comportamiento del Gobierno español por "abandonar" a su equipo y por no haberse puesto en contacto con ella.
La presidenta madrileña protagonizó numerosas polémicas durante su viaje por encabezar un homenaje a Hernán Cortés, defender la pureza del mestizaje y lanzar críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum.
Por su parte, la presidenta mexicana ha criticado la visita en lo que ha calificado como una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana y ha lamentado el desconocimiento histórico de Díaz Ayuso.
"Yo solo dije lo que opinaba. ¿Cómo no voy a opinar, como presidenta de la República, de una persona que viene a México a hacerle homenaje a Hernán Cortés?“, zanjó Sheinbaum.
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