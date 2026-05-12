La rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo: el presidente del Real Madrid convoca de urgencia a los medios

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha convocado por sorpresa una rueda prensa en la tarde de este martes. “El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa”, ha anunciado el club blanco en un comunicado.

Sigue aquí todo lo que diga el presidente del Real Madrid y las reacciones a sus palabras:

Dos días después del clásico La rueda de prensa de Florentino Pérez se produce dos días después del clásico del Camp Nou, en el que el FC Barcelona consiguió la victoria y el título de Liga, confirmando que el equipo blanco no levantará ningún título esta temporada.

"Estoy muy cansado" Según informa ABC, Florentino Pérez ha trasladado en las últimas horas a sus allegados que está "muy cansado". Hay mucha incertidumbre alrededor de la comparecencia en estos minutos.

Llegan los miembros de la junta directiva Las cámaras de El Chiringuito han captado la llegada de varios miembros de la junta directiva a Valdebebas, donde en 40 minutos comparecerá Florentino Pérez.

Rueda de prensa improvisada... dos días antes del juicio del Bernabéu Casualidad o no, la improvisada rueda de prensa de Florentino llega dos días antes del partido en casa ante el Oviedo. Un partido en el que se espera que el madridismo muestre su enfado y en el que un sector de la afición planeaba una protesta contra el presidente.