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La rueda de prensa de Florentino Pérez, en directo: el presidente del Real Madrid convoca de urgencia a los medios

El presidente del Real Madrid comparecerá a partir de las 18:00, tras la celebración de la Junta Directiva

Florentino Pérez.

Florentino Pérez. / Europa Press

Daniel Gómez Alonso

Daniel Gómez Alonso

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha convocado por sorpresa una rueda prensa en la tarde de este martes. “El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 h, nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa”, ha anunciado el club blanco en un comunicado.

Sigue aquí todo lo que diga el presidente del Real Madrid y las reacciones a sus palabras:

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