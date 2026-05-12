ACCIDENTE DE TRÁFICO
Muere un motorista de 52 años tras chocar de frente con un coche en Boadilla del Monte
La Guardia Civil investiga las causas del accidente que ha resultado mortal para un motorista en la M-513
EFE
Un motorista de 52 años ha muerto este martes por la mañana en un accidente de tráfico en Boadilla del Monte después de chocar frontalmente con un turismo, ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.
El primer aviso ha llegado a las 9:18 horas de este martes, cuando se ha producido la colisión frontal en el kilómetro 6 de la M-513, lo que provocó que el motorista saliera disparado como consecuencia del impacto.
Al llegar al lugar del accidente, los sanitarios del SUMMA112 ha realizado una maniobra de reanimación cardiopulmonar al motorista, que presentaba un politraumatismo, durante más de 30 minutos, hasta que ha confirmado su fallecimiento.
En este siniestro han colaborado la Cruz Roja y Protección Civil, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.
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