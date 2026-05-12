TIEMPO MADRID
Persisten las bajas temperaturas este miércoles en Madrid: la Aemet prevé lluvias en la capital a lo largo de la jornada
La previsión meteorológica para Madrid señala una probabilidad del 80% de lluvias a partir de las 12:00 horas, con un viento del oeste
Confirmando el dicho popular "hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo", la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana marcada por las bajas temperaturas. Así, aunque sin llegar a superar los 20º grados, a lo largo del día de hoy se espera un ligero ascenso de las temperaturas.
Además, tras una jornada de martes marcada por fuertes tormentas y precipitaciones, el organismo estatal avisa a los madrileños para que no se dejen engañar por los cielos despejados de madrugada: aún no es el momento de guardar los paraguas.
Precipitaciones a mitad de la jornada
Aunque este miércoles la Aemet prevé que la mañana comience ligeramente nubosa, a partir de las 12:00 horas la probabilidad de lluvias ascenderá al 80%, dejando de nuevo una jornada pasada por agua con posibilidad de tormentas en diferentes puntos del territorio. De acuerdo a la agencia estatal, este panorama podría mantenerse hasta las 18:00 horas, cuando se espera que cesen las precipitaciones dando paso a un cielo despejado con algo de nubosidad.
Así, en puntos de la Sierra, no se descartan brumas y bancos de niebla matinales, que podrían ir acompañados de lluvias débiles y chubascos aislados que se extenderán al resto de la comunidad a partir del mediodía. El viento, que soplará en rachas de máximo 20 kilómetros por hora, tendrá un componente principalmente oeste.
Ligero ascenso de las temperaturas
Aunque esta semana estará marcada por las bajas temperaturas, la Aemet prevé una ligera subida de las máximas a lo largo de la jornada, pudiendo llegar a alcanzar los 19º grados en puntos del sur de la comunidad a partir de las 15:00 de la tarde. En contraste, las mínimas registrarán pocos cambios manteniéndose en los 10º grados.
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