Más Madrid recurre el nuevo plan de vivienda pública de Almeida por “dejar fuera” a las familias con menos ingresos

El líder de la oposición en Madrid ha presentado un recurso de reposición contra el decreto del Ayuntamiento que crea un nuevo programa de vivienda para jóvenes y familias madrileñas de rentas medias. Según Más Madrid, esta medida supone alterar sustancialmente el régimen de acceso a las viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y el SUelo (EMVS) sin contar con la aprobación del Pleno de Cibeles.

En palabras de la portavoz de la formación, Rita Maestre, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha "cambiado el modelo de acceso" a los pisos protegidos de la EMVS y lo ha hecho "por la puerta de atrás", sin "pasar por el Pleno" y perjudicando "a las familias trabajadoras, que son precisamente quienes más necesitan la vivienda pública".

Hasta ahora, el reglamento de adjudicación de la EMVS reservaba las viviendas en arrendamiento a unidades familiares con ingresos de hasta 3,5 veces el IPREM. Con el nuevo programa, podrán optar a estas viviendas madrileños de entre 18 y 50 años, así como familias con hijos menores, siempre que estén entre 5,5 y 7,5 veces el IPREM, en función de la calificación de la parcela sobre la que se levante la promoción.

Para Más Madrid, el punto principal de su denuncia está en este cambio en los ingresos exigidos para acceder a estas viviendas. "Ahora el reglamento deja fuera a las familias que cobran menos de 25 000 euros al año y abre la puerta a las rentas medias y altas, elevando los límites de renta, endureciendo el empadronamiento, limitando la edad e incluyendo nuevas cláusulas de exclusión", denuncia Maestre en un audio remitido a los medios.

Más Madrid señala además otros cambios que considera excluyentes: limitar el acceso a personas de entre 18 y 50 años, exigir nacionalidad española o residencia legal e introducir nuevos motivos para dejar fuera a solicitantes. Para la formación, todas esas condiciones estrechan el acceso a la vivienda pública justo en un momento de emergencia habitacional.

"Madrid tiene un problema gravísimo de vivienda y Almeida tiene muy claro que su prioridad no son las familias madrileñas, sino los fondos buitre", resume la líder de la oposición, para quien "el modelo de vivienda de Almeida y de Ayuso es un modelo fracasado, que está hecho para que los que más tienen sigan haciéndose más ricos a la vez que esquilma a la gente normal".