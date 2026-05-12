Madrid ya tiene Chocomanía: cuatro nuevos glaseados de Krispy Kreme hasta el 31 de mayo

Krispy Kreme vuelve a apretar el acelerador en Madrid, y esta vez lo hace por la vía más directa: más chocolate, más marcas reconocibles y más capricho compartible. La firma estadounidense ha presentado Chocomanía, una nueva edición limitada desarrollada junto a Nestlé Professional que convierte algunos de los nombres más reconocibles del universo dulce —KitKat, Milkybar y Caja Roja— en protagonistas de su nueva colección.

La propuesta estará disponible hasta el próximo 31 de mayo y llega en un momento especialmente activo para la marca en España, donde sigue consolidando su presencia con cinco puntos de venta en Madrid: Westfield Parquesur, Princesa, Caleido, La Gavia y Gran Plaza 2. También puede pedirse a través de Uber Eats, Glovo y Just Eat.

Cuatro nuevas recetas y una docena pensada para compartir

La nueva edición gira alrededor de cuatro variedades: Krispy Krunch, White Dream, Bombón Crush y Choco Break. Todas parten del lenguaje visual y gustativo que mejor le funciona a Krispy Kreme: glaseados reconocibles, toppings muy identificables y una estética pensada para entrar por los ojos antes de llegar al primer bocado.

Choco Break apuesta por una berlina rellena y cubierta de chocolate elaborado con KitKat, rematada con una barrita de la marca. White Dream reinterpreta el clásico Glaseado Original con baño de Milkybar y lluvia de gotitas del mismo chocolate. Bombón Crush transforma también ese glaseado base con cobertura de chocolate inspirada en Caja Roja y un bombón corazón como remate. Y Krispy Krunch juega con chocolate de KitKat y trozos crujientes sobre el icono más reconocible de la casa.

La colección se vende en formato docena por 19,90 euros y cada unidad puede comprarse también por separado por 3,20 euros. La caja incluye dos Choco Break, dos White Dream, dos Bombón Crush, dos Krispy Krunch y cuatro Glaseados Originales, una combinación pensada claramente para compartir, probar y comparar.

Chocomanía, la nueva edición especial de Krispy Kreme, estará disponible hasta el 31 de mayo en sus cinco locales de Madrid y por delivery. / Cedida

Del 'Hot Now' de Parquesur a cinco locales en Madrid

El lanzamiento no se entiende del todo sin mirar lo que ha pasado con la marca en los últimos meses. Krispy Kreme aterrizó oficialmente en España con la apertura de su primer Teatro Krispy Kreme el 2 de octubre de 2025 en Westfield Parquesur, en Leganés. Más que una tienda, aquel espacio se presentó como una especie de obrador-espectáculo: un local donde el cliente puede ver cómo se elaboran los famosos Original Glazed, desde la masa hasta la cascada de glaseado.

Ese formato "teatro" es una de las claves del tirón de la marca. El proceso completo de elaboración dura apenas una hora y cuarto, y el icónico neón rojo con el mensaje Hot Now avisa cuando las rosquillas están recién hechas y listas para comerse calientes. El obrador de Parquesur puede producir hasta 200 docenas por hora, una capacidad pensada para sostener una demanda que, desde su llegada, no ha sido precisamente discreta.

La compañía desembarcó en la península con una inversión de 20 millones de euros y un plan ambicioso: abrir entre 50 y 60 locales en España y Portugal en los próximos cuatro años. Madrid se convirtió así en el punto de partida de una expansión mucho más amplia, apoyada en un producto muy reconocible y en una experiencia de compra que mezcla antojo, espectáculo y marca.

El delivery llegó pronto y confirmó que había demanda

Otro de los movimientos que marcó esta primera fase de crecimiento fue la llegada del delivery, que Krispy Kreme puso en marcha el 27 de enero de 2026, apenas cuatro meses después de abrir su primer local en España. Fue un paso lógico, pero también estratégico: la marca entendió rápido que buena parte de su tirón no estaba solo en la visita al obrador, sino también en la capacidad de colarse en celebraciones en casa, planes improvisados, oficinas y reuniones compartidas.

La oferta de reparto incluyó desde el principio algunas de sus referencias más reconocibles, como la docena de Glaseados Originales, la docena mixta con glaseados clásicos y de chocolate y una caja con varias de sus especialidades. Para acompañar el arranque, la marca lanzó además una campaña promocional con cientos de pedidos premiados durante su primera semana de funcionamiento, reforzando así un canal que se ha convertido en una pieza importante de su crecimiento.

La rapidez con la que activó este servicio confirmó, además, la acogida que había tenido la marca desde su desembarco en Madrid. Su llegada en octubre estuvo marcada por una imagen muy poco habitual para una cadena recién aterrizada: más de 500 personas esperando en cola para ser las primeras en probar sus donuts. A partir de ahí, la marca no ha dejado de ganar visibilidad ni de ampliar presencia.

Nuevas aperturas y una marca que quiere instalarse en el día a día

Tras Parquesur, Krispy Kreme aceleró con nuevas aperturas en Princesa, Caleido, La Gavia y Gran Plaza 2, dibujando una red que le permite estar presente en distintos perfiles de consumo: desde el gran centro comercial al punto más urbano o de paso. La lógica es clara: primero, un hub muy reconocible; después, una red de locales capaz de acercar el producto a más público y reforzar el hábito.

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Chocomanía encaja perfectamente en esa estrategia. Sirve para activar la red, dar conversación a la marca y sumar una capa de novedad sobre una enseña que todavía está construyendo su imaginario local. También le permite apoyarse en colaboraciones con nombres muy reconocibles y conectar con un consumidor que entra tanto por el producto como por el efecto nostalgia.