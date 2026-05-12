HANTAVIRUS
Iván Garrido, psicólogo madrileño: "Los españoles en cuarentena pueden sufrir estigma social por la exposición mediática"
La cuarentena de 42 días supone una ruptura de la rutina y del contacto social para los españoles afectados, lo que podría desencadenar un estado de alerta continua en el cerebro.
Los 14 españoles que viajaban en el crucero MV Hondius con hantavirus, y que permanecen desde ayer domingo en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, estarán 42 días en cuarentena. Es el plazo fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece que la primera semana es más estricta: dos PCR y sin visitas.
Desde el punto de vista de la psicología, "creo que puede tener un impacto emocional importante. Estamos hablando de personas que están viviendo una situación muy estresante y completamente fuera de su control, que además ha surgido en mitad de un crucero de vacaciones", explica el psicólogo Iván Garrido, director de Proyecto Kintsugi a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Se trata de una cuarentena larga que supone una ruptura de su rutina, de su contacto social y de su sensación de seguridad.
Y es que cuando una persona siente que puede estar en riesgo constante, aunque no tenga síntomas, "el cerebro entra en un estado de alerta continua o hipervigilancia. Esto puede generar ansiedad, ya que el propio individuo permanece pendiente de cualquier señal física que pueda interpretarse como un posible contagio", señala.
Y todo esto puede derivar en "problemas de ansiedad o incluso en síntomas depresivos, en parte por la preocupación sostenida en el tiempo". A esto se suma un factor añadido muy relevante: la exposición mediática. "Estas personas han pasado de ser completamente anónimas a estar en el foco público", subraya Garrido en conversación con este periódico.
Vergüenza, culpa o miedo al rechazo: las consecuencias de los 42 días de cuarentena
El psicólogo aclara que "cuando alguien se siente observado y señalado, especialmente en un contexto en el que puede percibirse como una amenaza para otros, puede aparecer un sentimiento de estigma social". Este estigma puede tener consecuencias reales en su salud mental, generando emociones como "vergüenza, culpa, miedo al rechazo o conductas de evitación incluso después de recibir el alta".
También pueden desarrollar "ansiedad anticipatoria sobre cómo serán percibidos tras la cuarentena, lo que puede llevarles a ocultar lo vivido o a experimentar dificultades en su vuelta a la normalidad". Además, Garrido considera importante señalar que no todas las personas lo van a vivir igual: influirán factores previos como la vulnerabilidad psicológica, antecedentes de ansiedad, el apoyo social o la capacidad de regulación emocional.
Por todo ello, "creo que es fundamental que los servicios sanitarios no solo atiendan el aspecto físico, sino que también realicen un seguimiento psicológico para ayudar a estas personas a gestionar mejor esta experiencia".
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