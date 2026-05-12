Guía definitiva de la segunda semana de la Feria de San Isidro 2026: fechas y carteles en Las Ventas

Con la llegada de la segunda semana de San Isidro 2026, la Plaza de las Ventas continúa desplegando una programación taurina de primer nivel pensada para emocionar a los aficionados y reunir a figuras destacadas del toreo. Entre las citas más esperadas se encuentran la novillada de Montealto este martes 12 de mayo a las 19:00 horas, junto a los novilleros Tomás Bastos, Álvaro Serrano y Martín Morilla, que debuta en Madrid.

Programación segunda semana de San Isidro

Continuando con los festejos, el miércoles 13 de mayo la programación prevé la vuelta de los toros de 'Partido de Resina' para una terna internacional con el español Antonio Ferrera, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo. Esta cita, dará paso a la segunda y última actuación de Daniel Luque el jueves 14 de mayo, un festejo donde además, el onubense David de Miranda, torero apoderado por Enrique Ponce, hará su primer paseíllo y que completa su cartel con el veterano Sebastián Castella.

Miércoles 13 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'Partido de Resina', Antonio Ferrera, Calita y Colombo.

Corrida de toros 'Partido de Resina', Antonio Ferrera, Calita y Colombo. Jueves 14 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'El Parralejo', Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

David de Miranda, apoderado por Enrique Ponce hará su primer paseíllo durante la jornada del jueves 14 de mayo en Las Ventas / Toro Live

Durante el día grande, el viernes 15 de mayo, el cartel destaca por la presencia de Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. Cerrando esta programación, el fin de semana estará marcado por la segunda corrida de 'La Quinta' el sábado 16, junto a El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, y el encierro de 'Fuente Ymbro' el domingo 17, que contará con Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Viernes 15 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'El Torero', Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.

- Corrida de toros 'El Torero', Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. Sábado 16 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'La Quinta', El Cid, Álvaro Lorenzo, y Manuel Diosleguarde.

- Corrida de toros 'La Quinta', El Cid, Álvaro Lorenzo, y Manuel Diosleguarde. Domingo 17 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'Fuente Ymbro', Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

Diego Urdiales es un destacado matador de toros español reconocido como uno de los máximos exponentes del toreo clásico, puro y ortodoxo de la actualidad / Las Ventas

Hasta el próximo 14 de junio, la Plaza de las Ventas ha previsto una programación de corridas y novilladas prácticamente diarias, donde los amantes del toreo podrán disfrutar de figuras españolas y extranjeras con ganaderías procedentes de todos los rincones del país.