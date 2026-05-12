TOROS
Guía definitiva de la segunda semana de la Feria de San Isidro 2026: fechas y carteles en Las Ventas
La Plaza de las Ventas acoge novilleros y matadores consolidados en la segunda semana de San Isidro, que se extiende hasta el 17 de mayo
Con la llegada de la segunda semana de San Isidro 2026, la Plaza de las Ventas continúa desplegando una programación taurina de primer nivel pensada para emocionar a los aficionados y reunir a figuras destacadas del toreo. Entre las citas más esperadas se encuentran la novillada de Montealto este martes 12 de mayo a las 19:00 horas, junto a los novilleros Tomás Bastos, Álvaro Serrano y Martín Morilla, que debuta en Madrid.
Programación segunda semana de San Isidro
Continuando con los festejos, el miércoles 13 de mayo la programación prevé la vuelta de los toros de 'Partido de Resina' para una terna internacional con el español Antonio Ferrera, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo. Esta cita, dará paso a la segunda y última actuación de Daniel Luque el jueves 14 de mayo, un festejo donde además, el onubense David de Miranda, torero apoderado por Enrique Ponce, hará su primer paseíllo y que completa su cartel con el veterano Sebastián Castella.
- Miércoles 13 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'Partido de Resina', Antonio Ferrera, Calita y Colombo.
- Jueves 14 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'El Parralejo', Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.
Durante el día grande, el viernes 15 de mayo, el cartel destaca por la presencia de Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. Cerrando esta programación, el fin de semana estará marcado por la segunda corrida de 'La Quinta' el sábado 16, junto a El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, y el encierro de 'Fuente Ymbro' el domingo 17, que contará con Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.
- Viernes 15 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'El Torero', Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.
- Sábado 16 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'La Quinta', El Cid, Álvaro Lorenzo, y Manuel Diosleguarde.
- Domingo 17 de mayo (19:00) - Corrida de toros 'Fuente Ymbro', Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.
Hasta el próximo 14 de junio, la Plaza de las Ventas ha previsto una programación de corridas y novilladas prácticamente diarias, donde los amantes del toreo podrán disfrutar de figuras españolas y extranjeras con ganaderías procedentes de todos los rincones del país.
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