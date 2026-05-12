Florentino Pérez descarta dimitir, convoca elecciones, ataca a la prensa y anuncia un dosier sobre el 'caso Negreira' que enviará a la UEFA: "Me tendrán que echar a tiros"

Florentino Pérez quería dar la cara, y vaya si lo hizo. En una rueda de prensa convocada de urgencia este mismo martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el presidente del Real Madrid habló de todo. La decepcionante temporada del equipo, que encadena su segundo año sin ganar ningún título, la elaboración de un dosier sobre el 'caso Negreira' que enviará a la UEFA, la pelea entre Valverde y Tchouaméni o incluso el rumor, que desmintió, de una posible dimisión fueron algunos de los temas que trató, en una comparecencia que se alargó durante casi una hora y media.

"Lamento decirles que no voy a dimitir. Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la Junta Directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva”. El presidente siguió comentando que está con más ganas que nunca de seguir: "Me levanto por las mañanas temprano y me acuesto el último. Comparto a veces la frustración por no haber podido ganar nada, pero tengo que recordarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos. Hay gente que se está mordiendo las uñas por presentarse a las elecciones y ahora tienen la oportunidad de pronunciarse".

El caso Negreira

Florentino apuntó que "se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí. No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan esta situación para atacarme. ¿Dónde está Florentino? Si yo no hablo", dijo, antes de negar los rumores de que está enfermo. "Algunos dicen que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para la gente que se preocupa por mí. Sigo presidiendo el club y mi empresa, que factura 50.000 millones al año. Mi salud es perfecta. Si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico. Hubiera salido en todos los sitios del mundo. No es verdad y ese rumor ha crecido”.

Florentino también cargó contra el Barça por el 'caso Negreira', motivo por el cual dejó caer que en últimas décadas donde el Barcelona le ha recortado distancia en el palmarés. El presidente del Real Madrid ha anunciado que el club trabaja en un dosier que enviará a la UEFA y ha denunciado que, en su mandato, el club “ha ganado siete Ligas, pero podía haber ganado 14 porque otros nos las han robado”.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez / Juanjo Martin / EFE

"El 'caso Negreira', es un caso de corrupción deportiva que aún colea. Hace tres años nos enteramos del caso Negreira. Han durado dos décadas pagando. Hay árbitros de esa época que todavía arbitran. Vamos a presentar un dosier a la UEFA para que acabe con ello y ataje este problema. No hay precedente en la historia del fútbol mundial. Estamos haciendo un dosier de más de 500 páginas", ha recalcado, insistiendo en que se trata del "mayor escándalo de la historia".

Ataques a la prensa

El presidente del Real Madrid fue preguntado por la posible llegada de Mourinho, pero esquivó las preguntas asegurando que "no es momento de hablar de eso ni de jugadores ni de nada". Y se lanzó a la carga contra la prensa. "Hay otro tema prioritario, pero tenemos que luchar contra muchos. Puede dar un nombre en cada sitio. Juanma Castaño, Segurola, Carreño, el de Relevo... ¿Tan grande es el Real Madrid que tiene tantos enemigos? Pero no lo van a conseguir porque los socios del Real Madrid son muy potentes y vamos a ganar esta batalla".

Archivo - El president del Reial Madrid, Florentino Pérez / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

"No entiendo a la prensa española. Han abusado del a ver si yo me voy. Yo no me voy a ir. Seré el último de los socios en irme. Me tendrán que echar a tiros. Los dueños del Madrid son los socios. Si alguien quiere venir a presentarse a unas elecciones, que no amaguen, que se presenten y que digan cómo lo financian. Que no pregunten a los bancos si el presidente de una eléctrica puede avalar la candidatura... Yo avalé en el año 2000 174 millones de pesetas para que pudieran cobrar los salarios. No pagaban a los jugadores. Tuve que aportar ese dinero de mi patrimonio y hoy el Madrid está en una situación muy saneada", zanjó.

Peleas "todos los años"

Además, restó importancia a la pelea entre Tchouameni y Valverde, comentando que "se han pegado jugadores en los vestuarios siempre, todos los años, aunque no se hayan hecho daño. ¡Todos los días!". Y abundó: "Me parece muy mal la pelea y peor que lo hayan sacado a la luz. Y van y lo cuentan y ustedes lo sacan. Se han peleado todos los años como se pelean todos los jóvenes. Para mí es peor la filtración que le pelea porque hay algo más. En mis 26 años de historia es la primera vez que me pasa y me preocupa".

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Y concluyó, avanzando que le queda cuerda para rato: "Me presento para devolver el patrimonio del Real Madrid a sus socios porque se lo están quitando unos periodistas que quieren que yo me vaya. Pero no solo no me voy a ir, me voy a presentar otra vez como hice hace 26 años y lo haré con ánimo renovado". Por más esfuerzos que hacía su jefe de prensa por finalizar la intervención, Pérez seguía respondiendo preguntas y concluyó insistiendo en que está bien de salud. "Tengo una edad, cierto, pero ¡no he ido al médico!".