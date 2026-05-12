TRANSPORTE
La estación de Cercanías de Sol cierra cinco fines de semana: solo la visita del papa lo evita
Las obras en el túnel afectarán a las líneas C-3 y C-4 durante tres fines de semana de mayo y dos de junio, aunque se mantendrán alternativas por el túnel de Recoletos
La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada durante cinco fines de semana por las obras de mejora que Adif llevará a cabo en el túnel ferroviario que atraviesa esta parada, según ha informado Renfe. Los trabajos tienen como objetivo aumentar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que circulan por el túnel de Sol, y mejorar la gestión del tráfico ferroviario en Atocha. Estas actuaciones forman parte, además, de un conjunto de obras que también beneficiarán a la línea C-5.
El cierre afectará a los fines de semana del 16 y 17, 23 y 24 y 30 y 31 de mayo, así como a los del 13 y 14 y 20 y 21 de junio. Solo la visita del papa León XIV a Madrid evitará la interrupción del servicio, debido a la alta afluencia que se prevé.
Así cambian los trayectos
Durante esos días, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha. En el caso de la C-4, los servicios procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes terminarán en Nuevos Ministerios, mientras que los que salgan de Parla concluirán en Atocha.
Los viajeros que necesiten desplazarse entre Nuevos Ministerios y Atocha podrán utilizar como alternativa las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que realizan ese trayecto por el túnel de Recoletos, con parada en dicha estación.
Renfe informará a los usuarios de las líneas afectadas mediante avisos por megafonía y a través del personal de las estaciones, con el fin de orientarles sobre las opciones disponibles para continuar sus desplazamientos.
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