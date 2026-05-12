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La estación de Cercanías de Sol cierra cinco fines de semana: solo la visita del papa lo evita

Las obras en el túnel afectarán a las líneas C-3 y C-4 durante tres fines de semana de mayo y dos de junio, aunque se mantendrán alternativas por el túnel de Recoletos

Tren de la red de Cercanías Madrid

Tren de la red de Cercanías Madrid / Europa Press/ Eduardo Parra

Javier Niño González

Madrid

La estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada durante cinco fines de semana por las obras de mejora que Adif llevará a cabo en el túnel ferroviario que atraviesa esta parada, según ha informado Renfe. Los trabajos tienen como objetivo aumentar la capacidad de las líneas C-3 y C-4, que circulan por el túnel de Sol, y mejorar la gestión del tráfico ferroviario en Atocha. Estas actuaciones forman parte, además, de un conjunto de obras que también beneficiarán a la línea C-5.

El cierre afectará a los fines de semana del 16 y 17, 23 y 24 y 30 y 31 de mayo, así como a los del 13 y 14 y 20 y 21 de junio. Solo la visita del papa León XIV a Madrid evitará la interrupción del servicio, debido a la alta afluencia que se prevé.

Archivo - Entrada de la estación de Sol de Cercanías

Entrada de la estación de Sol de Cercanías. / Europa Press/ Jesús Hellín

Así cambian los trayectos

Durante esos días, los trenes de la C-3 procedentes de Aranjuez finalizarán su recorrido en Atocha. En el caso de la C-4, los servicios procedentes de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes terminarán en Nuevos Ministerios, mientras que los que salgan de Parla concluirán en Atocha.

Los viajeros que necesiten desplazarse entre Nuevos Ministerios y Atocha podrán utilizar como alternativa las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10, que realizan ese trayecto por el túnel de Recoletos, con parada en dicha estación.

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Renfe informará a los usuarios de las líneas afectadas mediante avisos por megafonía y a través del personal de las estaciones, con el fin de orientarles sobre las opciones disponibles para continuar sus desplazamientos.

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