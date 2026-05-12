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Ni La Moraleja, ni El Viso, aquí vivía José Mourinho en Madrid: por 20.000 euros al mes, rodeado de lujos y con la música como protagonista
El técnico portugués, que entrenó al Real Madrid entre 2010 y 2013, residía en una lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón durante su anterior etapa en el club
José Mourinho, un personaje incómodo y con demasiados enemigos, fue entrenador del Real Madrid conquistando una Liga, una Copa del Rey y una supercopa entre 2010 y 2013. Ahora, mientras el club merengue pasa por una de sus peores épocas a nivel futbolístico, son muchos los rumores que apuntan a un posible regreso del portugués al club madrileño.
Durante su periodo como entrenador, Mourinho se instaló en la urbanización de 'La Finca' una de las zonas residenciales más exclusivas y lujosas de la capital situada en Pozuelo de Alarcón, donde el brasileño, respondiendo a la incertidumbre que rodea los contratos con los clubes, decidió alquilar en vez de comprar.
Ahora, con su regreso sobre la mesa para una segunda etapa en el Real Madrid, el actual entrenador de S. L. Benfica tendría que buscar una nueva casa, y esta propiedad situada en una parcela de más 5.000 metros cuadrados con dos plantas y un sótano podría volver a ser la elegida.
Un alquiler de 20.000 euros al mes
Con una superficie construida de 1.400 metros cuadrados, el chalet elegido por Mourinho para su estancia en la capital contaba con un precio de alquiler que ascendía a los 20.000 euros al mes. Y es que aunque su anterior inquilino, Alejandro Sanz, abonaba un precio mucho menor de 11.000 euros al mes, el chalet unifamiliar se vio revalorizado ante la demanda de viviendas en la zona.
Con vecinos como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo en su día, y ahora Mbappé, la urbanización está completamente aislada para hacer frente a paparazis y periodistas del corazón. De hecho, las calles no son públicas y su acceso requiere de un estricto control.
La música como protagonista
En un chalet unifamiliar de dos plantas y un sótano conectado por un ascensor, no cabe duda de que Mourinho vivió con todo tipo de lujos. Así, al contar con unos interiores que ya estaban completamente equipados, el brasileño decidió aportar su toque personal instalando sistemas de sonido de alta calidad, dando a la música un espacio protagonista en su hogar.
Aunque no sabemos a ciencia cierta si la melodía "¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!, Campo de estrellas" se pasea por la cabeza del entrenador, no cabe duda que en caso de regresar a la capital, su antigua propiedad en la urbanización de La Finca sería una, más que decente, posibilidad.
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