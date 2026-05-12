Alquiler asequible en El Cañaveral: Madrid entrega 96 pisos donde el alquiler no superará el 30% de los ingresos

El Ayuntamiento de Madrid ha finalizado las obras de la promoción Cañaveral 8, sumando 96 nuevos pisos de alquiler asequible al distrito de Vicálvaro. Este proyecto de la EMVS Madrid ha contado con una inversión de 20 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda en uno de los barrios con mayor crecimiento de la capital.

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha destacado que estas casas están destinadas prioritariamente a jóvenes y familias con hijos. El objetivo principal es que los inquilinos puedan emanciparse sin que el alquiler suponga un ahogo financiero.

Para garantizar esta viabilidad económica, el precio de la renta no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Los adjudicatarios, seleccionados en el sorteo de febrero, tienen ingresos que no exceden 3,5 veces el IPREM (unos 44.000 euros brutos anuales para una pareja con dos hijos).

Viviendas sostenibles con aerotermia

La promoción consta de dos torres que garantizan ventilación cruzada en el 100% de los inmuebles. La oferta es variada: 34 pisos de dos dormitorios, 54 de tres (con cuatro adaptados) y 8 de cuatro dormitorios. Además, el complejo incluye 144 plazas de garaje y zonas de juegos infantiles.

Un punto clave es su Certificación Energética A. Los edificios utilizan aerotermia para calefacción y agua caliente, lo que reduce drásticamente la factura mensual. También incorporan paneles fotovoltaicos, iluminación LED y sistemas de riego que aprovechan el agua de lluvia.

Próximos sorteos en El Cañaveral

La EMVS Madrid tiene proyectadas más de 1.200 viviendas en este ámbito, repartidas en 13 promociones. Hasta la fecha, ya se han finalizado 1.078 inmuebles y más de 570 familias ya residen en el barrio.

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El calendario de adjudicaciones sigue avanzando con rapidez. A finales de este mes de mayo se sorteará Cañaveral 13, mientras que el sorteo de Cañaveral 10 tendrá lugar en el segundo semestre del año. Con este plan, el Ayuntamiento busca consolidar un parque público que ya alcanza los 10.000 pisos en toda la ciudad.