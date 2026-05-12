Ayuso llama a no confiarse en las elecciones andaluzas: "Lo hicimos en las últimas generales y lo estamos pagando"

Mensaje de apoyo a Juanma Moreno, pero con una advertencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado hoy su convencimiento de que la mayoría de los votantes respaldará la gestión de su homólogo andaluz y compañero en el PP en las elecciones autonómicas del próximo domingo pero ha llamado a no confiarse en el tramo final de la campaña.

"La confianza es ahora nuestro peor enemigo", ha indicado Ayuso esta mañana en una entrevista radiofónica tras su polémico viaje a México. La dirigente madrileña considera que el apoyo a Moreno es amplio. "Es evidente que la mayoría absoluta de los andaluces quiere seguir respaldando un gobierno que le ha dado un cambio completo a la situación en Andalucía", ha señalado. "Lo hemos visto el resto de España, cómo Andalucía ha florecido en estos años gracias al Gobierno de Juan Moreno".

No obstante, ha instado a la movilización el domingo, con un mensaje que recuerda previas citas electorales, en concreto las generales de 2023. "Espero que no se confíen", ha añadido Ayuso, "porque lo hicimos en las últimas generales en cierto modo y lo estamos pagando enormemente". Entonces, tras el adelanto de la convocatoria electoral decidido por Pedro Sánchez tras su severa derrota en los comicios autonómicos y municipales, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, pero no pudo formar una mayoría de gobierno.

"Ojalá que todo el mundo ponga un poquito de su parte para ir a las urnas y para defender un proyecto abierto como el que tiene [Moreno], que es un orgullo para todos", ha añadido Ayuso.

Las declaraciones llegan después de los resultados de los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León, tras los que el PP se ha visto obligado a buscar el apoyo de Vox para gobernar. Los últimos sondeos dan a Moreno 55 escaños, en el límite de la mayoría absoluta.

No es la primera vez que la presidenta madrileña hace un llamamiento a trabajar para conservar mayorías absolutas, algo que ha hecho también recientemente para apretar las filas en el propio PP madrileño. El pasado marzo, en una reunión del Comité Ejecutivo del PP regional tras las elecciones de Castilla y León, la presidenta madrileña instaba a su partido a "cuidar" la mayoría absoluta con la que ella misma gobierna.

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Su cita con las urnas se prevé dentro de un año con la incógnita de si el auge de Vox en otros territorios calará en Madrid hasta el punto de obligar al PP a buscar el pacto con la formación de ultraderecha. Según la última encuesta publicada, con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, el pasado 2 de mayo, Ayuso perdía dos escaños pero mantenía la mayoría absoluta.