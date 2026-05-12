Ayuso critica la gestión de la crisis del hantavirus: "Es una exageración para mayor promoción del Gobierno"

Ayer, mientras Isabel Díaz Ayuso volaba de vuelta tras su polémico viaje a México, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache tachaba de "performance" la operación de desembarco y traslado de los viajeros a bordo del MV Hondius, el crucero en el que se declaró un brote de hantavirus, llevada a cabo en Tenerife. Hoy, ya en Madrid, ha sido la presidenta madrileña la que ha repetido la expresión. "Es todo una exageración la que se le ha dado para mayor promoción del Gobierno", ha añadido.

Lo ha hecho este mediodía en el transcurso de una entrevista en el programa En Boca de Todos, de Cuatro, la segunda entrevista que ha concedido en el día después de que el pasado viernes anunciara la cancelación del tramo final del viaje que había emprendido a México, cuya finalización estaba prevista para hoy.

El desembarco, coordinado con la Organización Mundial de la Salud, se desarrolló entre este domingo y este lunes, y ha sido calificado como un "éxito" hoy tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por el secretario general de la OMS Tedros Adhanom, en una comparecencia conjunta en Moncloa. Los 14 españoles que iban a bordo del barco se encuentran guardando cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, uno de ellos, que ha dado positivo en la PCR, ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

Ayuso considera, por su parte, que la manera en que se ha realizado la operación, con los ministros de Sanidad, Mónica García; Política Territorial, Ángel Víctor Torres, e Interior Fernando Grande-Marlaska, desplazados al puerto tinerfeño de Granadillas, responde, sobre todo, a un intento de promoción del propio Gobierno y en particular de la ministra de Sanidad. Un operativo que ha descrito como forma de actuación del Ejecutivo también en otras ocasiones.

"Ellos montan una performance enorme, invitan con el dinero y con los recursos de los demás, quedan estupendos", ha señalado. "Que la cosa sale bien, acaba poniendo la cara Sánchez; que la cosa va mal, como el galgo de Paiporta: 'Yo me voy y que se coman el marrón otros'", ha asegurado en relación con la visita del presidente del Gobierno a la localidad valenciana tras la Dana, cuando la comitiva de la que formaba parte junto a los Reyes y el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, fue increpada.

Ayuso ha acusado a Sánchez, igualmente, de poner en marcha "una operación mediática constante" para amplificar "señuelos" mediáticamente y, en este caso, organizar "un Gran Hermano del barco".

"Ya quisiera yo que le diera la misma importancia a nuestros agentes cuando se le juegan la vida en las fronteras o cuando hemos tenido otras desgracias", ha añadido en referencia a la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes mientras perseguían a una narcolancha.

La dirigente madrileña se ha referido también a la polémica en torno al mensaje no contestado al ministro Ángel Víctor Torres, un whatsapp que mandó a todos los presidentes autonómicos. "No contesté, porque no me estaba preguntando nada ni quería hablar conmigo, me daba por informada", ha manifestado. "¿Qué le doy, las gracias? ¿Las gracias por meter en Madrid también este problema sin haber consultado y ocultando información constantemente?", ha señalado. La falta de una comunicación fluida con el Gobierno es una de las quejas que ha venido trasladando el Gobierno regional, que demanda que se compartan "informes técnicos".

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En cualquier caso, ha señalado Ayuso, los recursos sanitarios de Madrid son "excepcionales". "No es un mal lugar para atender, especialmente, a los españoles que estaban en ese barco", ha concluido.