Un Atlético con ocho bajas visita al Osasuna con la vista ya puesta en el año que viene

Ni Julián, ni Giuliano, ni Giménez, ni Barrios, ni Nico, ni Cardoso, ni Molina, por lesión, ni Baena, por sanción. Con semejante lista, casi sale más rápido enumerar los efectivos con los que contará Diego Pablo Simeone, cuyo equipo ha perdido cinco de sus últimos siete duelos de Liga, para afrontar una visita a Osasuna que, por otro lado, resulta prácticamente instrascendente para los intereses de los colchoneros.

Con ocho bajas y ya en transición hacia la próxima temporada, el equipo rojiblanco se plantará en Pamplona con la posibilidad de dar oportunidades a los jóvenes, pensando ya en el futuro cercano. Y se medirá a un rival que, con 42 puntos, cuenta con cinco de ventaja sobre el descenso y está a tres de Europa. Es decir, aún está exigido y necesitado de reencontrarse con su mejor versión para aspirar a más... y de paso no meterse en un lío.

En Osasuna la única baja es la del portero Sergio Herrera, por sanción. El equipo navarro atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada, después del golpe sufrido en Levante. Un partido loco que ganaba 0-2 y perdió 3-2. Un paso atrás hacia arriba por Europa y la inquietud aún por abajo porque la permanencia no está aún sellada, aunque tiene cinco puntos de renta sobre el Alavés, antepenúltimo.

Once de circunstancias

Mientras Osasuna aún debe definir la permanencia y las aspiraciones europeas, el final de LaLiga ya es una transición para el Atlético hacia el nuevo curso. Sólo el tercer puesto del Villarreal, a seis puntos a falta de nueve con un duelo directo entre los dos en la última jornada en el estadio La Cerámica, activa un aliciente para el conjunto rojiblanco, que ya tiene la clasificación completa para la Liga de Campeones y la certeza de que, como mínimo, será cuarto en la tabla final.

Antoine Griezmann (d) y Koke. / FERNANDO VILLAR / EFE

La derrota 0-1 contra el Celta, por una diferencia de pegada, se enmarca en esta etapa insustancial que atraviesa el Atlético después de la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones, el foco que le quedaba hasta la pasada semana dentro de la quinta temporada seguida sin títulos.

Sí están disponibles Jan Oblak, Juan Musso, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Koke Resurrección, Thiago Almada, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth, además de los canteranos Javi Boñar, Julio Díaz, Javi Morcillo, Iker Luque, Rayane Belaid, Dani Martínez y Miguel Cubo, aparte del portero Salvador Esquivel.

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De ahí saldrá el once del Atlético, en el que se prevé una alineación compuesta en su mayoría o al completo por jugadores del primer equipo, como el portero Oblak; los defensas Pubill, Le Normand, Hancko o Lenglet y Ruggeri; los centrocampistas Llorente, Koke, Mendoza u Obed Vargas; el extremo Lookman y los delanteros Griezmann y Sorloth, con Miguel Cubo como recurso prometedor en la convocatoria.