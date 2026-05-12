LALIGA | OSASUNA 1-2 ATLÉTICO
El Atlético gana 1-2 a Osasuna y sigue peleando por ser tercero
Los goles de Lookman, de penalti, y Sorloth ponen en apuros a un Osasuna que todavía no tiene certificada la salvación
EFE
El Atlético de Madrid ganó 1-2 en El Sadar gracias a los goles de Lookman, de penalti, y Sorloth y sigue peleando por ser tercero en LaLiga EA Sports, mientras que Osasuna sigue sin sellar la permanencia.
El Atlético de Madrid pareció regalar la posesión, aunque pronto adelantó líneas en busca del rival. En el minuto 14 Griezmann forzó la mano de Galán dentro del área en un buen contragolpe del Atlético. El árbitro no señaló penalti, pero fue requerido por el VAR y, tras ver la acción en el monitor, rectificó. Lookman se encargó de transformar en el 0-1.
Osasuna metió una marcha más, aunque Budimir falló dos claras ocasiones. La segunda fue muy clara, recogiendo el regalo de Koke en la salida de balón para quedarse solo ante Musso. El croata quiso picarla, golpeando al esférico con demasiada fuerza.
Se lesionó Raul Moro en el minuto 36 y entró Kike Barja en la misma posición. Los navarros pidieron penalti sobre Budimir ante un Atlético que resistía el empuje de los locales. Catena se salvó de cometer penalti sobre Pubill antes de que el colegiado José Luis Guzmán anulase, a instancias del VAR, el penalti pitado de Musso sobre Budimir.
Salió Sorloth para dar más mordiente a los suyos. Osasuna estuvo mucho mejor que el Atleti en la segunda mitad, tocando rápido y con calidad, con un Barja que las quiso todas.
Dominaron los de Lisci a los de Simeone en todas las fases, con la peligrosidad de las contras rojiblancas. Y así fue. Sorloth, acudió al segundo palo para empujar a placer el centro de Llorente en el minuto 70.
Segunda amarilla para Llorente por cortar la contra osasunista en el minuto 78 para dar alas a los de Lisci. Supo aguantar el Atlético ante un Osasuna que recortó distancias con gol de Barja para acabar encajando la cuarta derrota del año en casa y seguir sin firmar la permanencia de manera matemática.
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