Almeida reivindica la visita “histórica” del Papa y pide no "patrimonializar" su mensaje ante las Cortes

La cada vez más inminente visita del Papa a España es un acontecimiento "histórico" para la capital y el país, ha reivindicado este martes el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, durante su intervención en un desayuno informativo protagonizado por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, organizado por Nueva Economía Fórum.

Encargado de presentar a Argüello, el regidor popular ha destacado que Madrid será el inicio del viaje del pontífice a España, recordando que desde la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 no acudía un Papa a la capital. Una ciudad que recibirá a León XIV desde una identidad asentada en sus “raíces cristianas” y en los principios del “humanismo cristiano”, aunque sin "exclusiones" de ningún tipo.

El alcalde se ha mostrado “extraordinariamente ilusionado” con los principales actos previstos en Madrid, que se desarrollarán entre el 6 y el 8 de junio, entre ellos la misa y procesión del Corpus, la vigilia y el encuentro del pontífice con la sociedad civil madrileña.

En ese contexto, Almeida ha afirmado que será “un honor” entregar al Papa la Llave de Oro de la ciudad de Madrid. El gesto, ha explicado, pretende ser “testimonio del afecto, de la admiración y del cariño” hacia el pontífice, al que ha definidio como “nuestro pastor” y como “una brújula moral imprescindible” para los tiempos actuales.

El regidor ha cerrado su intervención con una advertencia política y social, conminando a que "no patrimonialicemos" el viaje del Papa ni "el mensaje que nos traslade", especialmente en su intervención histórica en el Congreso de los Diputados, donde hablará el lunes.

"Es una oportunidad única la que va a tener de pronunciarse ante las Cortes Generales, es una oportunidad única la que vamos a tener tanto los creyentes como los creyentes de escuchar a una persona extraordinaria con un criterio valiosísimo para los tiempos que corren", ha recalcado Almeida.