Almeida prepara un regalo “representativo de Madrid” para el Papa: “No voy a hacer un spoiler”

No solo será la Llave de Oro de la ciudad, que el Ayuntamiento entregará al Papa durante su visita a la capital como "un símbolo de agradecimiento y de cariño", sino que también está trabajando en un regalo “representativo de Madrid” que sirva como recuerdo de una cita "histórica", tal y como ha avanzado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

“Estamos trabajando también en algún regalo. El mejor regalo, sin duda, son las Llaves de Oro, pero también queremos darle algún regalo que sea representativo de Madrid y que se pueda llevar a Roma”, ha explicado en declaraciones a los medios el regidor madrileño.

Pese a no desvelar todavía en qué consistirá ese obsequio, sí ha asegurado que será “un recuerdo bonito de la ciudad de Madrid” y que confía en que acompañe al pontífice tras su paso por la capital. “Todavía no lo tenemos decidido, tenemos varias posibilidades. No voy a hacer un spoiler”, ha bromeado ante los micrófonos.

Preguntado por si el regalo podría tener relación con San Isidro, el alcalde ha dejado la puerta abierta. “Será pasado San Isidro, justo, o sea que no hay que descartar nada”, ha apuntado, antes de insistir en que el Ayuntamiento busca un detalle simbólico que León XIV pueda llevarse a Roma como recuerdo de su visita a Madrid.

Ese regalo se sumará a la entrega de la Llave de Oro de la ciudad. Según ha explicado Almeida, el Consistorio trabaja con los organizadores del viaje, la Nunciatura, la Conferencia Episcopal y la Archidiócesis de Madrid para concretar la ocasión y el lugar del acto, el cual desean que sea "un momento especial".

Una de las opciones que se barajan es que la entrega se produzca en el Palacio de Cibeles, “en un momento inmediatamente anterior” a la misa multitudinaria prevista en la misma plaza. “Creemos que el Palacio de Cibeles es la sede del Ayuntamiento, la casa de todos los madrileños, y además en un momento tan especial como va a ser la celebración de la misa en la plaza de Cibeles podría ser un buen momento para entregar esas Llaves de Oro”, ha defendido.

El alcalde ha insistido, no obstante, en que la fórmula definitiva aún no está cerrada. “Creo que ese es un acto que va a ser bonito, que va a ser emotivo y que nosotros le queremos revestir de la máxima solemnidad posible”, ha señalado al respecto.

Asimismo, Almeida ha subrayado la relevancia de la visita del Papa a Madrid, que ha definido como un acontecimiento “histórico” para la capital y para España. A su juicio, la presencia del pontífice trasciende las convicciones religiosas de cada uno y supone “un privilegio” para la ciudad. “Nadie puede negar la importancia del hecho religioso ni la importancia de la visita del Santo Padre”, ha afirmado, antes de remarcar que León XIV es “una figura que conviene escuchar con atención”.