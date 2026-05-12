Almeida, en la clausura del Madrid Leaders Forum: "La lA va a traernos innumerables ventajas estratégicas"

Bajo el lema 'Liderar en la era de la IA', el Auditorio Mutua Madrileña ha acogida este martes la cuarta edición de Madrid Leaders Forum, dedicado a analizar los desafíos y oportunidades que la inteligencia artificial (IA) plantea al liderazgo empresarial. Directivos, profesionales y referentes del ámbito empresarial han abordado durante la jornada cómo esta tecnología y los cambios en los modelos de negocio están redefiniendo a marchas forzadas la forma de liderar en todos los sectores.

El encuentro también ha tenido una marcada presencia institucional de las administraciones madrileñas. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha sido el encargado de inaugurar oficialmente la jornada, destacando relevancia de este encuentro y el papel de la digitalización y la IA en el futuro económico y social de Madrid.

García Martín ha subrayado la necesidad de adaptar empresas y puestos de trabajo a esta nueva tecnología y defendido que Madrid ha sabido convertir anteriores transformaciones tecnológicas en oportunidades. En este sentido, el portavoz del Ejecutivo regional ha asegurado que la región continuará siendo “motor económico” de España y líder en creación de empleo, impulsada por unas empresas y autónomos que "serán capaces de ver en la IA una oportundiad" para seguir creciendo.

Horas después, el cierre ha corrido a cargo del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. El regidor madrileño ha señalado que la IA en sí misma "no es un, sino un medio" que trae consigo "innumerables ventajas estratégicas en eficiencia, gestión, y oportunidades". La inteligencia artificial, ha señalado el regidor popular, "no va a sustituir a la intelencia natural", sino que viene a complementarla e impulsar. "Detrás de cada nuevo avance estará una persona ejerciendo su liderazgo”, ha apuntado Almeida.

También ha intervenido en la clausura la delegada de Economía y Hacienda, Rocío Albert, quien ha insistido en la misma idea que el consejero de Presidencia al subrayar que la Comunidad de Madrid está en total disposición de "liderar la IA", pues desde el Gobierno regional "sabemos que es una herramienta fundamental, que tenemos el talento y una Administración que no pone obstáculos”.

Tras el éxito de las ediciones de 2022, 2023 y 2025, la edición de este año ha reunido a más de 500 directivos y profesionales procedentes de distintos puntos de España en una jornada concebida para inspirar, motivar y generar nuevas conexiones. Se trata de una iniciativa privada promovida por CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y MB Comunicación, que cuenta con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid.