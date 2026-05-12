APERTURAS
El rival italiano de Douglas y Sephora crece en España: así es su nueva tienda de 350 metros cuadrados en pleno centro de Madrid
El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados y reúne un surtido de más de 7.000 referencias
Madrid sigue sumando nuevos nombres a su mapa comercial. Una de las últimas en reforzar su apuesta por la ciudad es Acqua & Sapone, la enseña italiana de droguería, cuidado personal y limpieza doméstica que continúa ampliando su red de tiendas en España. La compañía ha inaugurado un nuevo establecimiento en Madrid, situado en la calle Alcalá, con el que consolida su expansión en la Comunidad de Madrid.
La apertura supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la marca en el mercado nacional, donde ya cuenta con nueve puntos de venta. Además, se trata de la segunda tienda de Acqua & Sapone en Madrid capital, una ciudad que la compañía considera clave para acercar su modelo de comercio al público urbano.
Una nueva tienda de Acqua & Sapone plena calle Alcalá
El nuevo establecimiento de Acqua & Sapone en la calle Alcalá cuenta con una superficie de 350 metros cuadrados y reúne un surtido de más de 7.000 referencias. Su oferta incluye productos de droguería, cuidado personal, higiene, belleza, limpieza del hogar y artículos para el mantenimiento diario de la casa.
Más de 7.000 productos de higiene, belleza y limpieza
El surtido de la nueva tienda está pensado para cubrir distintas necesidades del día a día. Acqua & Sapone trabaja tanto con marcas conocidas de distribución internacional como con referencias italianas, una combinación con la que pretende diferenciarse dentro de un sector cada vez más competitivo.
Una cadena italiana con más de treinta años de historia
Acqua & Sapone cuenta con más de treinta años de trayectoria en el sector. En su desembarco en España, la enseña ha replicado el modelo que ya desarrolla en Italia: tiendas de tamaño medio, surtido amplio y una oferta orientada a la compra práctica. Según explica la propia compañía, su objetivo es acercar al consumidor las mejores marcas de cuidado personal, belleza y hogar con precios atractivos.
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