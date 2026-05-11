Ya se pueden solicitar las 524 viviendas del Plan Vive en Boadilla del Monte: tendrán prioridad quienes cumplan este requisito

El acceso a una vivienda de alquiler asequible en Madrid sigue siendo una de las grandes preocupaciones para jóvenes y familias. Aunque muchos todavía no cuenten con los recursos necesarios para comprar su primera vivienda, la Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos programas como el Plan Vive para ampliar la oferta de pisos en alquiler a precios más moderados.

Actualmente, la nueva promoción se encuentra en Boadilla del Monte y cuenta con 524 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, además de zonas comunes como piscina, gimnasio, pista polideportiva, parque infantil y plazas de aparcamiento. Los pisos forman parte del desarrollo residencial que el Gobierno regional está levantando en la calle Fray Bartolomé de las Casas y cuya entrega está prevista para este verano.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la urbanización y el piso piloto, donde ha defendido que esta iniciativa permite crear nuevos entornos residenciales y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.

Así son las 524 viviendas del Plan Vive en Boadilla del Monte

La nueva promoción contará con 524 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. En concreto, el proyecto incluye 109 pisos de un dormitorio, 246 de dos dormitorios y 169 de tres dormitorios. Del total, 21 viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Además, los futuros inquilinos dispondrán de piscina, pista polideportiva, gimnasio, parque infantil, zonas comunes y plazas de aparcamiento. Se trata de una promoción diseñada como un conjunto residencial completo, con servicios orientados a familias, jóvenes y unidades de convivencia que buscan alquiler a precio asequible en el entorno oeste de Madrid.

Los futuros inquilinos dispondrán de piscina, pista polideportiva, gimnasio, parque infantil, zonas comunes y plazas de aparcamiento / FACUA

Requisitos para acceder a las viviendas

Los interesados en solicitar una de estas viviendas deberán cumplir los requisitos habituales del Plan Vive. Entre ellos, será necesario ser mayor de edad y tener nacionalidad española o residencia legal en España. Además, la Comunidad de Madrid dará prioridad a quienes estén empadronados en Boadilla del Monte o tengan su centro de trabajo en el municipio desde hace al menos tres años.

A su vez, los solicitantes deberán destinar la vivienda a residencia habitual y no podrán tener otra casa en propiedad. También se aplican límites de ingresos según la tabla del IPREM, y el pago total de la renta no podrá superar el 35% de los ingresos anuales de la unidad de convivencia.

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Los interesados en solicitar una de estas viviendas deberán cumplir los requisitos habituales del Plan Vive / ARCHIVO

Cómo apuntarse a las viviendas del Plan Vive en Boadilla

Las inscripciones para optar a una de las 524 viviendas de alquiler asequible en Boadilla del Monte se habilitan desde el 11 de mayo a las 9:00 horas a través de este enlace. Además, la visita al piso piloto ya está disponible para los interesados en conocer la promoción antes de presentar la solicitud.