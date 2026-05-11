AYUDAS
Ya se pueden solicitar las 524 viviendas del Plan Vive en Boadilla del Monte: tendrán prioridad quienes cumplan este requisito
La Comunidad de Madrid abre el plazo de inscripción para una nueva promoción del Plan Vive en Boadilla del Monte, con pisos de uno, dos y tres dormitorios, zonas comunes, piscina, gimnasio y garaje
El acceso a una vivienda de alquiler asequible en Madrid sigue siendo una de las grandes preocupaciones para jóvenes y familias. Aunque muchos todavía no cuenten con los recursos necesarios para comprar su primera vivienda, la Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos programas como el Plan Vive para ampliar la oferta de pisos en alquiler a precios más moderados.
Actualmente, la nueva promoción se encuentra en Boadilla del Monte y cuenta con 524 viviendas de uno, dos y tres dormitorios, además de zonas comunes como piscina, gimnasio, pista polideportiva, parque infantil y plazas de aparcamiento. Los pisos forman parte del desarrollo residencial que el Gobierno regional está levantando en la calle Fray Bartolomé de las Casas y cuya entrega está prevista para este verano.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado la urbanización y el piso piloto, donde ha defendido que esta iniciativa permite crear nuevos entornos residenciales y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.
Así son las 524 viviendas del Plan Vive en Boadilla del Monte
La nueva promoción contará con 524 viviendas de uno, dos y tres dormitorios. En concreto, el proyecto incluye 109 pisos de un dormitorio, 246 de dos dormitorios y 169 de tres dormitorios. Del total, 21 viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.
Además, los futuros inquilinos dispondrán de piscina, pista polideportiva, gimnasio, parque infantil, zonas comunes y plazas de aparcamiento. Se trata de una promoción diseñada como un conjunto residencial completo, con servicios orientados a familias, jóvenes y unidades de convivencia que buscan alquiler a precio asequible en el entorno oeste de Madrid.
Requisitos para acceder a las viviendas
Los interesados en solicitar una de estas viviendas deberán cumplir los requisitos habituales del Plan Vive. Entre ellos, será necesario ser mayor de edad y tener nacionalidad española o residencia legal en España. Además, la Comunidad de Madrid dará prioridad a quienes estén empadronados en Boadilla del Monte o tengan su centro de trabajo en el municipio desde hace al menos tres años.
A su vez, los solicitantes deberán destinar la vivienda a residencia habitual y no podrán tener otra casa en propiedad. También se aplican límites de ingresos según la tabla del IPREM, y el pago total de la renta no podrá superar el 35% de los ingresos anuales de la unidad de convivencia.
Cómo apuntarse a las viviendas del Plan Vive en Boadilla
Las inscripciones para optar a una de las 524 viviendas de alquiler asequible en Boadilla del Monte se habilitan desde el 11 de mayo a las 9:00 horas a través de este enlace. Además, la visita al piso piloto ya está disponible para los interesados en conocer la promoción antes de presentar la solicitud.
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