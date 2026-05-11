Un Velázquez bajo rayos X: el Prado descubre los secretos creativos del pintor tras restaurar su 'Pablo de Valladolid'

El Museo del Prado ha culminado la restauración de Pablo de Valladolid, uno de los retratos más audaces de Diego Velázquez y una obra que, desde el siglo XIX, fascina por la radical modernidad de su puesta en escena. La intervención no sólo ha devuelto al lienzo una lectura más próxima a la concebida por el pintor, sino que ha abierto una nueva vía de conocimiento sobre su manera de trabajar, gracias a estudios científicos de última generación. La pintura, célebre por situar al personaje en un espacio casi desnudo, sin arquitectura ni paisaje que lo sostengan, vuelve ahora a mostrar con mayor claridad ese delicado juego entre figura, sombra y vacío que convierte al bufón en una presencia poderosa. Velázquez construye aquí el escenario con mínimos recursos: el cuerpo, el gesto, la luz y una atmósfera que parece envolver al personaje sin necesidad de decorado alguno.

La restauración forma parte del programa de conservación de obras de Velázquez que el Prado desarrolla con el apoyo de la Fundación Iberdrola España, miembro protector de su Programa de Restauraciones. El proyecto se centra en pinturas que no habían sido intervenidas desde la gran campaña acometida en los 80, con el objetivo de recuperar su equilibrio visual y asegurar su preservación. Uno de los aspectos decisivos del trabajo ha sido la revisión del formato del cuadro. A lo largo de su historia, Pablo de Valladolid sufrió añadidos en los laterales y en la parte inferior que modificaban la relación entre el protagonista y el espacio que lo rodea. El equipo del museo ha optado por conservar esas bandas por su valor documental, pero ocultarlas bajo un nuevo marco con un sistema interno que permite contemplar únicamente la superficie original pintada por Velázquez.

'Pablo de Valladolid', después de la restauración realizada por el Prado. / CEDIDA

Las nuevas radiografías han permitido precisar mejor las medidas iniciales del lienzo y estudiar las ampliaciones realizadas en el pasado. El análisis digital ha confirmado que las tres bandas añadidas proceden de una misma pieza de tela y que fueron incorporadas en una única intervención histórica. La investigación técnica ha ofrecido, además, una mirada especialmente reveladora sobre el proceso creativo del artista. Las nuevas cámaras de reflectografía infrarroja, capaces de trabajar en múltiples rangos de longitud de onda, han sacado a la luz un dibujo preparatorio ejecutado con pincel, de trazo libre y espontáneo. Bajo la superficie visible aparecen correcciones, tanteos y ajustes que muestran a un Velázquez en plena búsqueda compositiva.

También se han identificado y retirado retoques posteriores que alteraban la armonía cromática de la obra. Algunos de esos repintes habían cambiado de tono con el paso del tiempo y afectaban a la percepción del conjunto, especialmente en la relación entre la figura y el fondo. Los estudios de pigmentos han confirmado la presencia de una imprimación muy clara, rica en blanco de plomo, característica de una etapa concreta de la producción velazqueña y vinculada a las obras realizadas para el Palacio del Buen Retiro. En el traje negro del bufón, los análisis han detectado una combinación de negro de humo y negro carbón, dos pigmentos de matiz azulado que contribuyen a la profundidad visual de la indumentaria.

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La actuación del Prado ha permitido devolver al lienzo su apariencia original. / CEDIDA

"El extraordinario trabajo realizado ha permitido devolver al lienzo el equilibrio espacial y visual concebido por Velázquez, al tiempo que los nuevos estudios técnicos aportan una mirada inédita sobre su proceso creativo. Iniciativas como ésta reflejan el valor del mecenazgo cultural como colaboración estable entre instituciones al servicio del interés general”, ha señalado Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, que está celebrando su 125 aniversario con un amplio programa de actividades. Con esta restauración, Pablo de Valladolid recupera buena parte de su impacto escénico: la figura vuelve a imponerse en un espacio depurado, casi teatral, que confirma hasta qué punto Velázquez fue capaz de anticipar soluciones pictóricas mucho más modernas. El Prado no sólo devuelve brillo a una obra capital del Siglo de Oro, también permite verla con otros ojos.