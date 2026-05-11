'Vallecas abierto': así se transformará el scalextric para cerrar la brecha urbana con el resto de la ciudad

Durante décadas (demasiadas, para muchos) el scalextric de Puente de Vallecas ha sido mucho más que una infraestructura de tráfico. Para miles de vecinos, ha sido una cicatriz urbana, una brecha de hormigón, ruido y coches que separa el distrito de Retiro, al otro lado de la M-30. Pese a negarse en redondo a echarlo a abajo, la principal reclamación vecinal, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida anunció a finales del año pasado que estaba trabajando en un proyecto para "renovar" todo el entorno y mitigar ese efecto frontera.

Cinco meses después, el plan ya está sobre la mesa. El propio Almeida lo ha presentado este lunes desde las entrañas de Calle 30, a pocos metros del scalextric. Bautizada como 'Vallecas abierto, la actuación, presupuestada en 11,5 millones de euros, transformará el entorno del puente en tres fases y con un horizonte de ejecución de dos años.

El primer cambio llegará por arriba. La parte superior del puente será la primera en intervenirse, con mejoras acústicas y estéticas y la instalación de 750 metros cuadrados de jardines verticales. El Ayuntamiento prevé comenzar su colocación en verano, una vez completada la contratación, y terminar esta fase en febrero de 2027.

La segunda pieza del proyecto mira hacia el espacio que queda bajo el puente, uno de los puntos más degradados del entorno. Allí, el Consistorio quiere habilitar un nuevo equipamiento para el barrio. Almeida ha señalado que se hablará con los vecinos antes de cerrar el uso definitivo, aunque ha planteado como opción una sala de ensayo para jóvenes de Puente de Vallecas, vinculada a la actividad cultural y musical.

La tercera actuación afectará a las zonas próximas, especialmente al entorno de la calle Monte Olivetti, donde se prevé una peatonalización y reordenación del espacio público. En total, el proyecto permitirá ganar 3.650 metros cuadrados para el peatón, crear cinco itinerarios peatonales y plantar 50 nuevos árboles, además de cientos de arbustos.

La reforma también supondrá cambiar la organización de los autobuses. Bajo el puente funcionan actualmente paradas de seis líneas de la EMT, que serán reordenadas para mejorar el tránsito y liberar espacio. Según el regidor popular, el proyecto técnico elaborado con la empresa municipal avala que esta reorganización es compatible con la movilidad de la zona.

El calendario definitivo, no obstante, estará condicionado por las obras de Metro que se desarrollan en el entorno. Almeida ha explicado que la intervención bajo el puente y en las áreas aledañas arrancará cuando finalicen esos trabajos. A ello se suma la complejidad de actuar en un punto clave de la M-30, por el que, según el Ayuntamiento, circulan unos 300.000 vehículos diarios.

La propuesta no ha generado mucho entusiamos en la oposición. Para la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, se trata de una "actuación cosmética" que no resuelve el problema. El scalextric "sigue partiendo los barrios, generando ruido y degradando el entorno" , ha criticado en un audio remitido a los medios. "No estamos en contra de mejorar el entorno", pero no deja de ser "una intervención limitada y provisional", ha reprochado Maroto, antes de subrayar que "Vallecas merece una solución definitiva y no un parche”.

Mucho más contundente en su rechazo al plan se ha mostrado Rita Maestre. La portavoz de Más Madrid lo ha calificado de una "tremenda chapuza", consistente "básicamente en plantar arbustos y en cambiar el asfalto". "Vallecas no quiere parches, no quiere operaciones de maquillaje que solo pretenden esconder el abandono del barrio", ha lamentado la líder de la oposición, para quien la única solución posible es "derribar el scalextric".